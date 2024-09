Streamingdienst Viaplay besteedt vanaf komende vrijdag uitgebreid aandacht aan het tienjarig jubileum van Max Verstappen in de Formule 1. Van wilde debutant tot drievoudig wereldkampioen, aan de hand van een uitgebreid interview met Max Verstappen passeert zijn carrière in de koningsklasse de revue.

De documentaire is geen reconstructie van races en seizoenen, zo benadrukt Viaplay. Het verhaal van Max Verstappen wordt verteld aan de hand van tien verhalen. Zo komen zijn debuut in 2015 en zijn eerste titel in 2021 voorbij, maar er is ook aandacht voor zijn worstelende teamgenoten en zijn meest gepeperde uitspraken.

Eerder besteedde FORMULE 1 Magazine ook al ruimschoots aandacht aan tien jaar Max Verstappen in de Formule 1, aan de hand van persoonlijke observaties en anekdotes van onze verslaggevers André Venema en Frank Woestenburg. Lees deze verhalen nog eens hieronder.

10 jaar Max Verstappen in de Formule 1:

