FORMULE 1 Magazine legde in de paddock na de vierde wereldtitel van Max Verstappen drie prangende vragen voor aan een bont gezelschap van kenners, onder wie James Hinchcliffe. Het leidde tot bijzondere inzichten. Vandaag, in deel 2 van 4, de Canadese oud-coureur en analist van F1TV aan het woord.

Is de titel van Max Verstappen ooit in gevaar geweest?

Hinchcliffe: “Er zijn heus momenten geweest waarop het even een andere kant op leek te gaan. Ook omdat Red Bull heel vaak niet de beste auto had, verre van zelfs. Maar dat maakt het meteen ook een zeer terechte titel voor Max, hij kent een ongelooflijk goed seizoen. Slechte dagen heeft hij niet: hij levert altijd. En doordat het in 2024 nogal eens tegenzat, kan hij op deze titel wat mij betreft nog trotser zijn dan op die van vorig jaar met al die dominante overwinningen en records. Je ziet aan hem dit jaar namelijk weer eens hoe goed hij écht is. Een teamleider, een kampioen in al zijn glorie.”

Alain Prost en Sebastian Vettel wonnen ook vier titels. Die laatste deed dat, net als Verstappen, in vier opeenvolgende jaren bij Red Bull. Wie is er beter?

Hinchcliffe: “Goede vraag, lastig te zeggen. Je kunt zeggen: het is appels met peren vergelijken. Toch hebben ze beide vier titels behaald met hetzelfde team. Dus als ik dan even kijk naar de manier waarop ze die hebben gewonnen, de races en hoe Verstappen ervoor heeft moeten rijden… Dan is hij misschien toch net wel verder dan Vettel na diens vierde.”

Is Lando Norris in 2025 weer Verstappens grootste uitdager?

Hinchcliffe: “Lando en McLaren hebben een flink aantal wedstrijden gehad waarin ze het beter hadden kunnen doen. Ze hadden vaak de snelste auto van het weekend. En toch zag je dat Max dan de wedstrijd won, de Grand Prix van Spanje is er een voorbeeld van. Het zegt niet alles voor volgend jaar, maar laat ik het zo stellen: ik denk niet dat het aantal wereldtitels van Max Verstappen ophoudt met vier.”

