Vooralsnog ziet het er goed uit voor regerend wereldkampioen McLaren. Het team kijkt tevreden terug op de driedaagse test in Bahrein en maakt zich op voor wat een vliegende start moet worden tijdens de openingsrace in Melbourne. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, evenals teambaas Andrea Stella, willen niet te hoog van de toren blazen. Toch onthullen data van de wintertest dat de papaja’s opnieuw een geduchte bolide hebben gebouwd.

De wintertest verliep ogenschijnlijk soepel voor het team van McLaren. Ondanks het beperkte aantal rondjes in vergelijking met sommige concurrenten is de Britse renstal zeer tevreden. Zowel Norris als Piastri heeft zijn testprogramma zonder al te veel problemen kunnen afwerken. “Het waren drie productieve dagen”, reageerde de Australiër in een officieel persbericht. “Sommige dingen voelen heel goed aan, andere zaken kunnen nog beter. Maar dat is ook de reden dat we testen. De auto was vrijwel foutloos, dus dat is altijd een mooi beginpunt. We hebben nog wel wat huiswerk voor Melbourne, maar ik denk dat we in goede vorm die kant op gaan.”

Teamgenoot Lando Norris had op de laatste testdag in Bahrein wat opstartproblemen, maar liet daarna goede dingen zien in zijn MCL39. “De omstandigheden waren wat lastiger dan voorheen, vooral door de weersomstandigheden”, liet hij weten. “Maar toen ik eenmaal comfortabel in de auto zat, konden we onze planning zonder al te veel problemen afwerken. Nu moeten we alle gegevens van de afgelopen dagen samenvoegen, zodat we goed voorbereid van start gaan in Melbourne.”

‘Hebben onze tijd optimaal benut’

McLaren-teambaas Andrea Stella was tenslotte ook tevreden, vooral over de resultaten van de allerlaatste testdag. “Het einde van drie productieve dagen in Bahrein”, zo blikte hij terug. “We hebben onze aerodynamica-tests ’s ochtends afgerond, voordat we de coureurs nog de mogelijkheid gaven om vertrouwd te raken met de auto in aanloop naar Melbourne. Het team, zowel op het circuit als in Woking, heeft fantastisch werk geleverd. We hebben onze testtijd optimaal benut. Nu hebben we nog voldoende tijd om te analyseren, voordat we aan de eerste Grand Prix van het seizoen beginnen.”

Uiteraard zeggen testresultaten weinig over de daadwerkelijke machtsverhoudingen. Niet alle teams laten het achterste van hun tong zien. Toch berekende BBC Sport, op basis van een aantal simulatieruns, dat McLaren opnieuw een van de favorieten is voor de titel. “Op de tweede testdag reed Lando Norris tegelijk met Charles Leclerc en Andrea Kimi Antonelli een race-simulatie”, leest het verslag. “Het tempo van de Brit was adembenemend. Hij zou de ‘race’ met meer dan dertig seconden hebben gewonnen.” Op de laatste dag in Bahrein zou ook Oscar Piastri het snelst zijn geweest in de oefenruns.

