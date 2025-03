Red Bull kijkt met gemengde gevoelens terug op de driedaagse wintertest in Bahrein. Het team reed beduidend minder ronden dan de concurrentie, en Max Verstappen leek, met name op de laatste dag, te worstelen met de balans van de RB21. De Nederlander hoopt de laatste kinderziekten te verhelpen in aanloop naar Australië, maar technisch directeur Pierre Waché ziet het somberder in.

“Er waren een paar kleine probleempjes, maar over het algemeen hebben we veel afgerond van wat we wilden doen”, reageerde Max Verstappen na de wintertest in een persbericht van Red Bull. “Ik denk dat het niet slecht was, maar tegelijkertijd is er nog steeds wat werk te doen. We zullen waarschijnlijk niet de snelste zijn in Melbourne.” Ook technisch directeur Pierre Waché schetst een zorgwekkend beeld na drie dagen testen op het Bahrain International Circuit. Hij betreurde een RB21 die niet altijd consistent reageerde op de input van Red Bull.

“Het was niet zo’n soepele test als wij en het team hadden verwacht, maar het is beter om hier problemen te ontdekken”, vulde Waché aan. “Daarom testen we uiteindelijk; we willen de auto beter begrijpen. Ik ben niet zo tevreden als ik zou kunnen zijn, omdat de auto soms niet reageerde zoals we wilden. Desalniettemin gaat het de goede kant op, al hadden we misschien niet op dergelijke problemen gerekend met dit nieuwe ontwerp. Dat is wel iets waar we aan moeten werken voor onze toekomstige ontwikkeling.”

Sandbagging?

Waché is er echter van overtuigd dat Red Bull zich straks, zoals gewoonlijk, bij de topteams mag scharen. “Ik denk dat het op dit moment erg moeilijk is om de rangorde voor Melbourne te bepalen”, verklaarde hij. “Je ziet dat vier teams vrij snel lijken, waaronder wij. Dat gezegd hebbende, hebben we niet te veel naar andere teams gekeken; we probeerden ons te concentreren op ons eigen programma. We hebben geprobeerd het potentieel van de auto te verkennen en te begrijpen hoe hij reageert op verschillende set-ups, en ik denk dat we daar min of meer in zijn geslaagd.”

Red Bull stelt flexi-wings opnieuw ter discussie, beticht Ferrari en McLaren

Uiteraard doet men er goed aan om alle conclusies op basis van de wintertest met een korreltje zout te nemen. Weinig teams laten gedurende deze periode het achterste van hun tong zien. Doet Red Bull straks echt onder voor de concurrenten van Ferrari en McLaren, of deed de Oostenrijkse renstal doelbewust aan sandbagging? De tijd zal het leren.

