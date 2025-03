Als het aan de FIA ligt, waren buigbare voor- en achtervleugels, beter bekend als flexi-wings, in 2024 gebleven. Eerder maakte de organisatie bekend dat de reglementen werden aangescherpt om flexibele onderdelen uit te bannen. Toch zijn flexi-wings weer onderwerp van gesprek na de wintertest in Bahrein. Red Bull beschuldigt McLaren en Ferrari ervan dergelijke trucs te gebruiken.

Begin februari verklaarde de FIA dat de vermeende flexi-wings definitief zouden worden uitgebannen. In de nieuwe reglementen worden al strengere eisen gesteld aan de beweeglijkheid van de achtervleugel. Tijdens het raceweekend in Spanje – van 30 mei tot en met 1 juni – zullen extra tests worden uitgevoerd om ook de flexibiliteit van de voorvleugel te beperken. Zo krijgen teams voldoende tijd om aanpassingen te maken.

‘Ferrari en McLaren gebruiken het nog steeds’

Ondanks de nieuwe regelgeving zouden bepaalde teams nog steeds gebruikmaken van flexi-wings. Red Bull heeft rivalen McLaren en Ferrari al beticht van het experimenteren met mini-DRS tijdens de testdagen in Bahrein. Technisch directeur Pierre Waché is niet tevreden. “Het gebeurt nog steeds”, verklaarde hij tegenover The Race. “Ik denk dat Ferrari en McLaren nog steeds in de weer zijn met mini-DRS. Het wordt een belangrijk discussiepunt bij de seizoenstart, want het is vrij zichtbaar.” Een anonieme teambaas gaf een soortgelijke reactie tegenover het medium: “Als we de video’s bestuderen, zien we dat sommige achtervleugels behoorlijk flexibel zijn. Dat is iets wat we heel goed in de gaten houden.”

Het gebruik van flexi-wings brengt een aantal voordelen met zich mee. Uiteraard is flexibel carbon extreem licht, maar op aerodynamisch vlak speelt het een nog grotere rol. Doordat bepaalde onderdelen onder aerodynamische druk doorbuigen, ontstaat er een verminderde vorm van DRS. Boordcamera’s op de McLaren legden vorig jaar al vast hoe de achterspoiler open werd gedrukt op het snelle stratencircuit van Azerbeidzjan.

