Regerend wereldkampioen Max Verstappen is van alle coureurs de grootste naam die al woensdagochtend meteen in de auto zit tijdens de Formule 1 wintertest van 2024 in Bahrein. Maar welke andere negen coureurs vergezellen hem woensdagochtend in Bahrein tijdens het eerste dagdeel van de wintertest?

Sommige teams, zoals Red Bull, kiezen ervoor om hun coureurs beide een volle dag te laten rijden (woensdag Verstappen, vrijdag Sergio Pérez) en de andere dag (donderdag in dit geval) te verdelen. Weer andere teams hebben alleen de eerste dag verdeeld, zoals Ferrari. En dan zijn er nog de teams die hun coureurs sowieso elk van de drie dagen een dagdeel laten rijden (bijvoorbeeld Haas).

Woensdagochtend komen al met al de volgende coureurs in actie tijdens de wintertest in Bahrein:

RED BULL: Max Verstappen

MERCEDES: George Russell

FERRARI: Charles Leclerc

MCLAREN: Oscar Piastri

ASTON MARTIN: Fernando Alonso

ALPINE: Esteban Ocon

WILLIAMS: Alexander Albon

VISA RB: Yuki Tsunoda

STAKE F1: Valtteri Bottas

HAAS: Kevin Magnussen

