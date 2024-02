In de aanloop naar de testdagen in Bahrein zijn Max Verstappen en Sergio Pérez vol enthousiasme over de mogelijkheden van de RB20. Dat bleek niet alleen bij de presentatie vorige week in Milton Keynes, maar ook met betrekking tot de eerste meters die ze aflegden in de nieuwe bolide van Red Bull.

Dat gebeurde tijdens de shakedown vorige week op het circuit van Silverstone. “Het was een regenachtige dag, maar het eerste gevoel is goed. Ik voelde me op mijn gemak en dat is het belangrijkste. De meeste dingen zijn goed gecheckt. Ik kijk uit naar de testdagen in Bahrein, waar we de auto nog beter zullen leren begrijpen.”

Pérez sluit zich aan bij Verstappen met betrekking tot de RB20: “Het was koud in Silverstone, maar los daarvan verliep alles prima. Er komen mooie tijden aan.” Het tweetal doet de uitspraken in een video die Red Bull via social media heeft gedeeld.

Reacties Verstappen en Pérez:



Verstappen en Pérez zullen de RB20 deze week verder aan de tand voelen. Het tweetal stapt dan in Bahrein in de auto voor de driedaagse test waarmee het Formule 1-seizoen van start gaat. Op het circuit van Sakhir zal Verstappen op woensdag en donderdag rijden. Pérez op donderdag en vrijdag, aldus Red Bull.

De driedaagse test duurt elke dag van 8.00 uur Nederlandse tijd tot 17.00 uur. In Bahrein zelf is het twee uur later. De dag kent ook een uur lunchpauze. Alle testdagen op het Sakhir International Circuit zijn uiteraard te volgen via Formule1.nl!

De eerste Grand Prix van het jaar vindt ook plaats in Bahrein. Lees hier alle info en achtergronden over de openingsrace van het seizoen.

