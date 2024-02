Goed geregeld, gelikt, gestroomlijnd: het presenteren van een auto kun je wel aan Red Bull Racing en de betrokken en kundige PR- en marketingmensen overlaten, niks mis mee. Maar hoe verloopt zo’n dag? Verslaggever Gerard Bos biedt een blik achter de schermen bij de presentatie van Red Bull

Het is donderdagochtend, langzaam wordt het drukker bij de slagboom aan Bradbourne Drive, nabij het hoofdkwartier van Red Bull Racing. De Britse media zijn in groten getale op komen draven, maar Nederland is ook uitstekend vertegenwoordigd: FORMULE 1 Magazine is uiteraard een van de aanwezige vaderlandse media.

Sommige verslaggevers komen regelrecht vanuit het vliegtuig (via Luton Airport of Birmingham) naar Milton Keynes gereden. Anderen – zoals ondergetekende – hebben een dag eerder al koers gezet richting het Verenigd Koninkrijk en melden zich fris en fruitig na een overnachting in een van de al dan niet schilderachtige hotels of B&B’s in de omgeving.

Horner is anders dan anders

Allesbehalve fris en fruitig is Christian Horner tijdens de Red Bull-presentatie: hij staat namelijk onder druk en dat lijkt een wissel te hebben getrokken op de Brit. Na de bevestiging eerder in de week dat de onder vuur liggende teambaas bij het evenement aanwezig is, rijst de vraag hoe hij zich vandaag zal verhouden tot de media en andere aanwezigen. De van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Horner ontkent de aantijgingen tegen hem in alle toonaarden.

Wie goed kijkt en luistert, ziet een vermoeide Horner. Pratend ook op bedeesder toon dan normaal. Of willen wij media dit er misschien in zien? Nee, want ‘eigen waarneming is de beste waarneming’ leerde mijn eerste chef me ooit. En die eigen waarneming is in dit geval glashelder: Horner maakt vandaag bij tijd en wijle een uitgebluste indruk.

Onschuldig tot het tegendeel bewezen is, stellen vriend en vijand. Klopt, zo bekeken is het op papier dan dus ‘normaal’ dat Horner er is. Maar in de praktijk proef je al tijdens de presentatie op het podium het ongemak. Puur omdat het proces dat gaande is niet ter sprake komt, alsof er niks speelt rondom een van de meest gezichtsbepalende figuren van het team. Het bezorgt meerdere aanwezigen het gevoel in een parallel universum te zijn beland.

Horner schuwt de media desondanks vandaag niet. Vragen over de beschuldigingen krijgt hij logischerwijs volop, zowel van collega-media uit Engeland als uit Nederland. Maar de teambaas herhaalt zijn ontkenning, zegt dat het een lang proces is en dankt zijn gezin voor de steun. Inhoudelijk gaat hij verder nergens op in; dat viel te verwachten. Benieuwd hoe dit gaat aflopen.

Bijpraten met Verstappen

Max Verstappen is een stuk energieker en vrolijker. Hij staat alle pers hartelijk te woord, neemt ruim de tijd voor zijn antwoorden in de ‘Nederlandse sessie’, vertelt leuk en openhartig over de winter, wat hij deed, hoe hij de concurrentie ziet en over zijn motivatie en plezier. Goedgeluimd dus.

Het gaat niet over één onderwerp, maar van alles passeert de revue. Even lekker over Formule 1 en het nieuwe seizoen lullen, dat idee. Zelfs al is het niet bepaald zijn favoriete bezigheid, zo’n presentatie. “Ach ja. Hoort erbij hè”, glimlacht hij.

Vóór ons staat een vriendelijke vent, maar bovenal in alles een hongerig kampioen. Daarover dadelijk meer.

‘Onder embargo’

Dat de presentatie overdag is en de stream daarvan pas in de avonduren online komt via Red Bulls Youtube-kanaal, betekent dat de media alléén onder embargo beeldmateriaal en quotes mogen verzamelen op een dag als deze. Anders gezegd: content mag pas geplaatst worden na een afgesproken tijdstip.

Jammer? Natuurlijk, want alles wat je ziet en weet, wil je het liefst meteen met de wereld delen. Maar flauw, zo’n embargo? Nee, soms werkt dat zo. Het is namelijk niet om fans of media te pesten, integendeel. Red Bull stelt media zo juist in staat om lezers en kijkers – u dus, en uw medefans – op een bepaald tijdstip (in verband met de stream ditmaal om 21.00 uur Nederlandse tijd) meteen van allerlei informatie en duiding te kunnen voorzien.

Luchthaven-sandwich

Het betekent alleen wél dat het op de verschillende social-mediakanalen vanaf een uur of elf in de ochtend op deze donderdag lange tijd stil blijft met betrekking tot wat er zich bij ons in het hoofdkwartier van Red Bull ondertussen afspeelt. Geen luiheid dus van uw verslaggevers, wel het respecteren van het embargo.

Ondertussen kan er natuurlijk volop content gemaakt en klaargezet worden zónder te publiceren. En voor ons als verslaggevers van niet alleen een site, maar ook nog een tijdschrift ligt er een extra taak: in de middaguren wacht het karwei om met de deadline in zicht als een malle twee grote verhalen voor de aanstaande seizoengids te tikken. Missie geslaagd – komt dat zien, dinsdag in de schappen!

Na het onderweg naar het vliegveld nog even sparren met de baas en de online redacteur volgt het klaarzetten van nog wat berichten voor site. En dan is het tijd voor de inwendige mens. Die moet ook verzorgd worden. Door tijdgebrek blijft het ditmaal bij een zoals altijd op luchthavens veel te dure of niet te pruimen (of beide) sandwich. Meer tijd is er niet voor het boarden. Maar klagen, niets daarvan. Daarvoor is dit werk veel te mooi.

De voorspelling

Wat beklijft na een dagje achter de schermen bij de presentatie van Red Bull? Vooral de conclusie die te trekken valt na het bijpraten met de drievoudig wereldkampioen. Namelijk dat die al net zo gretig aan het seizoen begint als vorig jaar. En we weten allemaal hoe dat afliep.

Op naar de seizoensouverture dus in Bahrein. Of in mijn geval de Grand Prix van Australië. De testweek moet nog komen, maar terwijl ik vanuit het raampje van het Easyjet-vliegtuig Engeland steeds kleiner zie worden, denk ik terug aan het enorme vertrouwen dat ik op deze dag proefde in Milton Keynes bij alle mensen van Red Bull.

Het zou mij niet verbazen als collega’s Frank en André in respectievelijk Bahrein en Saoedi-Arabië al weer ‘gewoon’ een Verstappen-zege kunnen beschrijven. Bij deze alvast de voorspelling. Hoe dan ook, op naar een mooi seizoen. En naar de seizoengids van FORMULE 1 Magazine natuurlijk – dinsdag op de mat en in de winkel..!