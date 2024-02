Bestaat er zoiets als verzadiging na een jaar zoals 2023? Waarin Max Verstappen 19 van de 22 races won, talloze records verbeterde en hij samen met zijn team zo goed was dat zelfs de term dominant amper nog de lading dekt? Ja, die verzadiging bestaat, zou je denken. “Maar ik zie áltijd een uitdaging: plezier hebben in de auto.”

En dus stapt Verstappen goedgemutst in de RB20. Eerder deze week al bij een shakedown op het circuit van SIlverstone, maar ook komende week bij de testdagen in Bahrein (21-23 februari). Verstappen heeft naast plezier ook alle vertrouwen in de wagen, zei hij bij de presentatie woensdag in Milton Keynes. Geen wonder, want de RB20 is een evolutie van de vorig jaar zo ongenaakbare RB19.

Aan honger en gretigheid heeft Verstappen afgelopen winter niet ingeboet. Hij is en blijft op en top gemotiveerd om succes te boeken in de Formule 1, ook in 2024. Of het nóg beter kan, is de vraag. Maar aan het plezier zal het volgens Verstappen niet liggen. “En natuurlijk wil je presteren, wil je succes hebben, winnen. Zaak is op dat vlak om te zorgen dat we constante weekenden hebben en je tevreden uit de auto kunt stappen.”

