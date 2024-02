De start van het Formule 1-seizoen 2024 komt meer en meer in zicht. Eerst wachten echter nog de testdagen voor Max Verstappen en consorten: het aftellen is begonnen. Op 21 februari is het al zover, dus tijd voor een vooruitblik.

WAT:

Drie testdagen. Heel veel zijn het er dus niet, maar desondanks kunnen de teams waardevolle input verzamelen over de nieuwe bolides. Drie dagen testen betekent dat er veel uitgeprobeerd kan worden en dat coureurs kunnen wennen aan hun auto’s. Wat is de eerste indruk van de nieuwe auto, werken de aangepaste of vernieuwde onderdelen en hoe staat het met snelheid en betrouwbaarheid en de balans van beide? De teams hopen zoveel mogelijk antwoorden te vinden.

WAAR:

Het Sakhir International Circuit in Bahrein. Het is een baan die veel van mens en machine – en vooral banden – vraagt. En het is ook de plek waar het seizoen de laatste jaren traditioneel ook de openingsrace kent. In 2024 is dat niet anders.

WANNEER:

Woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari. Elke dag mogen de coureurs een ongelimiteerd aantal ronden en kilometers afleggen tussen 10.00 en 19.00 uur plaatselijke tijd (8.00-17.00 Nederlandse tijd). De dagen zijn verdeeld in twee sessies: ’s ochtends en ’s middags.

Bekijk hier de volledige Formule 1-kalender 2024 met alle data en tijden

WIE:

Alle coureurs die in 2024 op de grid staan, zullen in Bahrein in actie komen:

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Pérez

Mercedes: Lewis Hamilton, George Russell

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Alpine: Esteban Ocon, Pierre Gasly

Williams: Alexander Albon, Logan Sargeant

Visa RB: Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo

Stake F1: Valtteri Bottas, Guanyu Zhou

Haas: Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen

LEUK FEITJE:

Publiek was vorig jaar in Bahrein welkom tijdens de testdagen, een kaartje was er al vanaf een paar euro. Toeschouwers konden daarmee plaatsnemen op de hoofdtribune en zo de eerste gereden meters van de nieuwe bolides live aanschouwen. Naar verwachting zijn fans ook dit jaar weer welkom in Bahrein.

De wintereditie van Formule 1 Magazine al gezien? Bestel ‘m hier (met gratis bezorging!)