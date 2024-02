Max Verstappen bereidde zich anders dan anders voor op het huidige Formule 1-seizoen. Niet alleen door meer de bergen op te zoeken en te ontspannen in de sneeuw (“In andere jaren koos ik meer voor warme landen”), maar ook met een nieuw trainingsregime. De kampioen heeft dan ook sinds kort een nieuwe trainer, Rupert Manwaring.

Het was een grote verandering in het begeleidingsteam van de Red Bull-coureur. Verstappens ‘performance coach’, zoals dat zo mooi heet, draagt tegenwoordig niet langer de naam Bradley Scanes. De trainer wilde na vier jaar in het kamp van Max Verstappen meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Rupert Manwaring werd zijn vervanger. Manwaring was tot en met afgelopen seizoen de trainer van Carlos Sainz bij Ferrari.

Fit voor een nieuw seizoen

“Hij werkte al in de Formule 1, dus hij weet in principe wat een coureur nodig heeft”, zei Max Verstappen donderdag over zijn nieuwe trainer. De Nederlander was in Milton Keynes aanwezig bij de lancering van de RB20, de nieuwe auto van Red Bull. Het team staat aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen, dat over enkele weken van start gaat.

Over de samenwerking met Manwaring kan Verstappen tevreden zijn. “Ik ben bepaalde dingen gewend, hij ook. Dan ga je samen kijken wat goed is. Vanuit die insteek zijn we aan de slag gegaan, hebben we dingen toegepast en aangepast en zo kom je tot een mooi en goed trainingsschema. Ik ben fit en fris.”

