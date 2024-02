Presentaties van andere teams bekijken, daar is Max Verstappen niet zo van. De coureur van Red Bull zei dat woensdag in Milton Keynes na de presentatie van zijn eigen team. Toch hebben ook hem de signalen bereikt dat rivalen zich hebben laten inspireren door succesvolle eigenschappen van de RB19, de auto van vorig seizoen.

“Iedereen werkt op z’n eigen manier aan een auto, denkt in een bepaalde richting. Wij denken al twee jaar in onze richting, een richting die succesvol is geweest”, aldus Verstappen. “Dan snap ik wel dat andere teams gaan denken dat ze die richting ook op moeten.”

Dat de concurrentie in het Formule 1-seizoen 2024 de jacht op Red Bull wil openen, vindt hij niet meer dan logisch. “Ze moeten Red Bull willen aanvallen, dat zou ik ook zeggen en willen als ik de anderen was.” Maar vrezen doet Verstappen niemand: vroeger niet, nu niet en nooit niet. En zeker niet met de RB20, een auto die een evolutie is van de toch al zo superieure RB19.

“Je probeert als team stappen te zetten, zelfs als je zoveel gewonnen hebt als afgelopen seizoen. Daarom richten we ons ook op onszelf, niet zozeer op wat anderen doen.”

Lees hier alles over de eerste race van het seizoen: de Grand Prix van Bahrein 2024