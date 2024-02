Max Verstappen werd donderdag tijdens de presentatie van de RB20 logischerwijs gevraagd naar zijn mening over de beschuldigingen aan het adres van teambaas Christian Horner over grensoverschrijdend gedrag. De coureur deed er, op advies van het team, het zwijgen toe.

De aantijgingen, het onderzoek dat in volle gang is, de signalen die tot nu toe naar buiten kwamen; de kwestie-Horner houdt de gemoederen bezig. En dus was het ook tijdens de presentatie in Milton Keynes donderdag onderwerp van gesprek. Toch kon Verstappen weinig over Horner zeggen. Begrijpelijk vanuit zijn perspectief. Want elk woord van de drievoudig wereldkampioen zal op een (juridisch) goudschaaltje gewogen worden.

Lees ook: Achter de schermen bij presentatie Red Bull: vermoeide Horner, vrolijke Verstappen en meer

“Alles wat ik erover ga zeggen op dit moment, kan natuurlijk op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden”, aldus Verstappen desgevraagd tegenover de media. “Dan is het maar beter om er even niks over te zeggen.”

Red Bull Racing

Duidelijk is hoe dan ook dat Red Bull Racing er PR-technisch mee in de maag zat donderdag. Dat zal zo blijven tot er helderheid komt over de positie van Horner. Diens aanwezigheid zorgde in Milton Keynes achter de schermen voor een ongemakkelijk gevoel bij veel aanwezigen.

Het Formule 1-seizoen start eind februari met de Grand Prix van Bahrein. Komende week zijn er eerst nog drie testdagen voor de teams: woensdag, donderdag en vrijdag.