De teampresentaties liggen achter ons en later deze week maken de nieuwe Formule 1-bolides hun eerste serieuze testkilometers in Bahrein. Bekijk hier de wagens van de tien teams die het tegen elkaar gaan opnemen in 2024.

Red Bull RB20

Ferrari SF-24

Mercedes-AMG F1 W15 E

Aston Martin AMR24

McLaren MCL38

Alpine A524

Williams Racing FW46

VCARB 01

Stake F1 C44

Haas VF-24

Volg de Formule 1 testdagen van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 februari op Formule 1.nl. Elke dag komen de coureurs in actie tussen 10.00 en 19.00 uur plaatselijke tijd (8.00-17.00 Nederlandse tijd).

Lees hier alles over deze testdagen in Bahrein

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: