McLaren is nog niet al te bezorgd over de instabiliteit van de achterkant van de MCL39. Lando Norris noemde dit als één van zijn kritiekpuntjes op de 2025-uitdager, maar volgens teambaas Andrea Stella kwam de beperking deels door de eigenschappen van het Bahrain International Circuit. De Italiaan onthult gelijk waar McLaren wel aan werkt voorafgaand aan de openingsrace in Melbourne.

De testdagen zitten erop, en de verhoudingen tussen de teams voor 2025 zijn een klein stukje duidelijker geworden. McLaren krijgt voorlopig de favorietenrol toebedeeld, vooral vanwege de imposante racesimulatie van Lando Norris tijdens de tweede testdag. De Brit kon consistent in de 1.32’ers rijden op de C2-band, en was zelfs vijf tienden sneller per ronde dan zijn rivalen in de Ferrari en Mercedes.

Toch had Norris na zijn lange runs een paar puntjes van kritiek op de MCL39. Volgens de Brit had zijn team ‘meer moeite met de achterkant (van de bolide, red.) dan gehoopt’. McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich echter geen zorgen over deze aandachtspunten. “Ik denk dat de opmerkingen van Lando over de instabiliteit aan de achterkant eerlijk zijn”, vertelt de Italiaan, die gelijk zijn coureur een beetje geruststelt.

“Tegelijkertijd, als je naar Bahrein komt, zou het me zeer, zeer verbazen dat je geen achterwaartse beperking en tractiebeperking hebt”, vervolgt de teambaas. “Dus op de een of andere manier zijn deze beperkingen inherent aan het circuit waarop we rijden.” McLaren werkt echter wel verder aan het verbeteren van de stabiliteit van de achterkant.

Zenuwtrekjes

Stella onthult daarnaast dat McLaren ook hard werkt aan een beter reactievermogen van de voorkant van de auto in bochten. “Het zou onvolledig zijn om te zeggen dat we alleen de grip achter willen verbeteren in termen van stabiliteit bij het insturen en tractie. We willen ook het gedrag van de auto in het midden van de bocht verbeteren wat betreft de voorkant.”

Volgens de teambaas is McLaren geslaagd in het doel om de MCL39 ‘voorspelbaarder’ te maken, al kunnen ‘zenuwtrekjes’ aan de 2025-bolide nooit helemaal verholpen worden. “In werkelijkheid is het gewoon een spel van wie deze beperkingen, die inherent zijn aan een Formule 1-auto en in het bijzonder aan een Formule 1-auto op een circuit met dit soort lay-out, het meest tempert.”

