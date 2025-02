Het team van McLaren heeft met de MCL39 voor een gedurfde en innovatieve benadering gekozen – althans, als we CEO Zak Brown mogen geloven. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de papaja’s weinig veranderd hebben, maar onderhuids zou de auto met een agressieve en vooruitstrevende aanpak zijn ontworpen. Toch verwacht Lando Norris, na zijn eerste testmeters, niet dat McLaren er straks met kop en schouders bovenuit steekt.

“De MCL39 voelt hetzelfde aan als de auto van vorig jaar, wat een goed begin is,” verklaarde Norris tijdens een persconferentie in Bahrein. “Dat is precies waar we wilden beginnen. Er zijn geen grote veranderingen doorgevoerd. We hebben vooral geprobeerd de auto sneller te maken en meer downforce toe te voegen. Simpel gezegd, is dat de kern van onze aanpak.”

Vliegende start?

Toch zijn er ook aspecten van de nieuwe McLaren die Norris zorgen baren, met name de achterkant van de auto. “We willen ons op sommige gebieden meer richten dan op andere,” legde hij uit. “We hadden woensdag en donderdag iets meer moeite met de achterkant dan gehoopt. Maar het is nog vroeg, en we kijken nog niet naar de absolute prestaties.” Ondanks deze aandachtspunten geldt Norris met McLaren als een van de favorieten voor beide kampioenschappen. Lukt het de Brit dit jaar wél om de titel te winnen?

Voor Norris is een sterke seizoensstart cruciaal, aangezien McLaren vorig jaar pas laat op gang kwam. “Als we nu de kwalificatie in zouden gaan, zouden we zeker nog wat aanpassingen doen,” onthulde hij. “Maar de eerste twee testdagen stonden vooral in het teken van onze checklist afwerken. Op dit moment is het belangrijkste dat we de achterkant van de auto verbeteren. Hoe beter de achterkant, hoe sterker de hele auto wordt.” Hoewel Norris geen enorme sprong verwacht ten opzichte van de concurrentie, blijft hij optimistisch over de progressie. “We verwachten niet dat we grotere stappen hebben gezet dan de rest,” zei hij. “Maar als we vanaf het eerste raceweekend competitief zijn, dan zijn we tevreden.”

