Max Verstappen neemt vrijdag voor de laatste keer plaats in de RB21, voordat in Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen echt van start gaat. Na de eerste testmeters in Bahrein toonde de viervoudig wereldkampioen zich positief over zijn nieuwe bolide. De RB21 zou nu al een verbetering zijn ten opzichte van zijn voorganger. Is het genoeg voor een vijfde wereldtitel?

Na de eerste oefenmeters stond Max Verstappen de pers in Bahrein te woord – hij verzekerde dat Red Bull weinig verkeerd kan doen met de RB21. “Het kan niet slechter zijn dan vorig jaar,” grapte de Nederlander. “Dus ik denk dat we op de juiste weg zitten.” Hoewel Verstappen met de RB20 zijn vierde wereldtitel veroverde, kampte hij regelmatig met balansproblemen. Experts vermoeden dan ook dat constructeurskampioen McLaren over een betere auto beschikte.

‘Auto is voorspelbaarder’

“We moeten vasthouden aan onze huidige plannen en kijken hoeveel we nog uit dit ontwerp kunnen halen,” legde Verstappen uit. “Op dit moment is het echt te vroeg voor concrete uitspraken – we moeten nog veel bespreken en willen nog veel verbeteren. Maar ik heb genoten van de eerste testrondjes, en dat is al een groot verschil met vorig jaar. Toen realiseerden we ons op een gegeven moment dat er iets echt niet klopte, maar daar hebben we veel van geleerd. We zullen zien hoe de auto presteert in Australië, dat is tenslotte een heel ander circuit dan Bahrein.”

LEES OOK: Hamilton slaat terug op cover TIME Magazine: ‘Vergelijk me niet met andere coureurs’

Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde eerder al dat het team oplossingen heeft gevonden voor de problemen van de RB20. “De auto is voorspelbaarder en reageert normaal op aanpassingen,” aldus de Oostenrijker. “Veel van de problemen van vorig jaar zijn verbeterd, of misschien zelfs opgelost. Volgens Max (Verstappen, red.) is de RB21 complexer en beter in elkaar gezet. Daarbij kan ik stellen dat de longruns er indrukwekkend uitzagen en dat onze bandenslijtage minimaal was.”

Max Verstappen rijdt in de RB21 tijdens de eerste testdag in Bahrein (Red Bull Content Pool)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.