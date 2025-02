Lewis Hamilton siert de komende weken de cover van het toonaangevende TIME Magazine. Het is de tweede keer dat de Britse vedette op de voorkant van het Amerikaanse blad prijkt. In een openhartig interview spreekt de 40-jarige coureur over zijn transfer naar Ferrari en zijn toekomst in de Formule 1. Daarbij heeft hij ook een duidelijke boodschap voor de ‘witte mannen’ die nog aan hem twijfelen; er staat geen maat op Lewis Hamilton.

“Ik heb de negativiteit altijd verwelkomd,” aldus Hamilton in TIME Magazine. “Ik heb nooit, maar dan ook nooit gereageerd op de oude witte mannen die commentaar leverden op mijn carrière en op wat zij vinden dat ik zou moeten doen. Hoe je voor de dag komt en hoe je presteert, wist dat langzaam uit.” Op 40-jarige leeftijd staat de zevenvoudig wereldkampioen voor een nieuwe uitdaging. Vorig jaar tekende hij een meerjarig contract met Ferrari, in de hoop daar zijn felbegeerde achtste titel te veroveren.

‘Vergelijk me niet met anderen’

Als ervaren coureur en meervoudig kampioen wordt Hamilton vaak vergeleken met de grootheden van weleer. Daar wil hij zelf niets van weten. “Vergelijk me nooit met iemand anders,” zei hij stellig. “Ik ben de eerste en enige zwarte coureur in deze sport – ik ben anders gebouwd. Niemand weet wat ik heb meegemaakt. Je kunt me niet vergelijken met een andere 40-jarige Formule 1-coureur uit het verleden of het heden, omdat ze in niets op mij lijken. Ik ben hongerig, gedreven, heb geen vrouw en kinderen. Ik ben gefocust op één ding: winnen. Dat is mijn enige prioriteit.”

LEES OOK: Wolff verrast door boegeroep richting Horner: ‘Het is zijn thuisterrein’

“Pensioen staat niet op mijn radar,” vervolgde Hamilton. “Ik kan tot mijn vijftigste blijven racen, wie weet. Ik weet wat het doel is en hoe ik dat moet bereiken. Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik heb de juiste mensen en een geweldig team om me heen.”

Voor Hamilton is het de tweede keer dat hij op de cover van TIME Magazine staat. De Brit is één van de slechts vier Formule 1-coureurs die ooit het blad hebben gesierd. In de jaren ’60 ging de legendarische Jim Clark hem voor, waarna vele jaren later Michael Schumacher ook op de cover verscheen. Hamilton volgde de Duitser daarna op, waarna het in 2023 de beurt was aan Max Verstappen om op TIME Magazine te staan.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.