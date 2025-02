Het was een opvallend moment tijdens het F1 75 Live-evenement: Red Bull-teambaas Christian Horner betrad het podium en werd luidkeels uitgejouwd. Tijdens de wintertest in Bahrein, ruim een week later, neemt Toto Wolff het op voor zijn collega-teambaas door te zeggen verrast te zijn en het voorval ‘niet op zijn plaats’ te vinden.

Het ‘F1 75 Live Launch Event’ vond plaats in de O2 Arena in Londen, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Formule 1. De liveries van de tien Formule 1-teams voor het aankomende seizoen werden onthuld, en de zaal stroomde vol met publiek dat deze spectaculaire show niet wilde missen.

Op het moment dat Christian Horner het podium opliep om een woordje te doen, werd de in Engeland geboren en woonachtige teambaas getrakteerd op een fluitconcert. “We waren allemaal verrast door de hoeveelheid boegeroep, vooral tegen één persoon,” verklaart Toto Wolff, verwijzend naar Christian Horner. “Het is zijn thuisterrein en toch kreeg Christian dit boegeroep, dus dat boegeroep was echt niet op zijn plaats.”

‘Boegeroep niet op Max gericht’

Ook zou er boegeroep zijn geweest aan het adres van Horner’s pupil Max Verstappen. Volgens Wolff is de realiteit echter anders dan in de berichtgeving, aangezien hij ervan overtuigd is dat de wereldkampioen niet is uitgejouwd. “Er was niet echt boegeroep tegen Max. Wat toen binnenkwam, was een gevolg van wat er eerder was gebeurd. Maar dat was naar mijn mening niet op Max gericht.”

Wolff is niet te spreken over het gedrag van de aanwezigen. “Het was groot en slecht en kwam voor iedereen als een verrassing.”

Topevenement

Toch is Wolff te spreken over het evenement dat voor de eerste keer werd georganiseerd en waarvan hij niet wist wat hij kon verwachten. “Het werk dat sommige van de kleinere teams hebben verricht op het gebied van marketing bij de lancering was uitzonderlijk. Alles was onberispelijk. De organisatie was echt goed. Het was een topevenement voor onze sponsoren die er erg van hebben genoten. Dat is de feedback die we kregen”, noemt hij als redenen.

Als het aan de Mercedes-teambaas ligt, is het evenement voor herhaling vatbaar. “Ik weet zeker dat dit format zich de komende jaren zal uitbreiden, misschien naar verschillende plaatsen. We moeten de Formule 1 toejuichen voor wat ze hebben gedaan.”