De testdagen in Bahrein staan op het punt te beginnen en dat betekent dat we veel Formule 1-bolides zullen zien met felgekleurde verf en metalen constructies. Maar wat doen deze opvallende tools precies? Flow-vis en aero rakes spelen een cruciale rol in het begrijpen en optimaliseren van de aerodynamica van een Formule 1-bolide.

Flow-vis: Verf die luchtstromen zichtbaar maakt

Flow-vis is een fluorescerende verf, gemengd met paraffineolie, die tijdens testdagen wordt aangebracht op onderdelen als de voorvleugel, sidepods of zelfs de hele auto. Zodra de auto snelheid maakt, verspreidt de verf zich langs het oppervlak en maakt het de luchtstromen zichtbaar. De lijnen die ontstaan, geven teams direct visuele feedback over hoe de lucht zich langs de wagen beweegt. Het doel? Controleren of de luchtstromen in de praktijk overeenkomen met de resultaten uit de windtunnel. Na een run worden er gedetailleerde foto’s gemaakt van de flow-vis patronen. Deze beelden helpen aerodynamicaspecialisten te ontdekken waar luchtstromen mogelijk afwijken, wat kan leiden tot verminderde downforce of extra luchtweerstand.

Sommige teams gaan zelfs een stap verder met onzichtbare flow-vis, die alleen zichtbaar is onder UV-licht. Zo kunnen concurrenten niet zomaar meekijken. Deze innovatie benadrukt het strategische belang van aerodynamische data.

Aero rakes: Meten van de luchtstromen

Naast de verf zullen we tijdens de testdagen ook grote metalen hekken zien achter de voor- of achterophanging: aero rakes. Deze constructies bestaan uit sensoren, ‘pitotbuizen’, die nauwkeurig meten hoe luchtstromen zich gedragen. Door de dynamische druk te meten, kunnen ze een beeld schetsen van de stromingsstructuren die van de verschillende delen van de auto komen. Teams controleren met de aero rakes de correlatie tussen de data die ze vergaren in de windtunnel en de praktijk.

Het verschil met flow-vis? Waar de verf de luchtstroom op het oppervlak zichtbaar maakt, meten aero rakes wat er achter een onderdeel gebeurt. Ze leveren real-time data over druk en luchtstromingssnelheid, cruciaal om de afstelling van de auto te optimaliseren.

