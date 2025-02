Coureur Morris Schuring schrijft Nederlandse autosportgeschiedenis. De uit Den Dolder afkomstige lange-afstandscoureur is de jongste Nederlander ooit die een contract krijgt bij autosportgigant Porsche. “Dit is echt een droom die uitkomt”, zegt de nieuwe ‘Porsche Contracted Driver’.

Schuring treedt met zijn Porsche-contract in de voetsporen van Nederlandse coureurs Jeroen Bleekemolen en tweevoudig Le Mans-winnaar Gijs van Lennep. In welke races de twintig jarige Schuring precies gaat rijden, is nog onbekend. Wel kan de jonge coureur ingezet worden bij elk van de Porsche-klantenteams van over de hele wereld.

Droom die uitkomt

“Dit is echt een droom die uitkomt, iets wat vanaf het begin mijn doel was”, zegt Schuring in het officiële persbericht. “Dat ik nu echt officieel voor en namens Porsche mag racen, betekent ongelooflijk veel voor me!” Het is niet de eerste keer dat Schuring te maken krijgt met Porsche. De coureur racete eerder al in de Porsche Carrera Cup Benelux, de Duitse Porsche Carrera Cup en de Porsche Mobil 1 Supercup.

Ook toen Schuring overstapte naar de lange-afstandsracerij bleef Porsche een sleutelrol spelen in zijn carrière. “Dat de contacten met Porsche nu geleid hebben tot een officieel contract is natuurlijk fantastisch!”, vervolgt de coureur. “Het is een grote eer om ook in de voetsporen van iemand als Gijs van Lennep te mogen treden. Ik ga er alles aan doen om het vertrouwen dat Porsche in mij heeft gesteld, waar te maken.”

