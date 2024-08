Porsche heeft aangekondigd geen interesse meer te hebben in Formule 1. Ongeveer twee jaar geleden was Porsche in gesprek met Red Bull Racing over een mogelijke toetreding tot de Formule 1 in 2026. Porsche wilde niet alleen motorleverancier worden, maar ook mede-eigenaar van zowel het F1-team als Red Bull Powertrains. Deze voorwaarden werden echter niet verwelkomd door Red Bull, wat resulteerde in het mislukken van de deal.

LEES OOK: Adidas of Puma? Duitse kledingmerken strijden om sponsordeal met Audi

Focus op huidige activiteiten

Thomas Laudenbach, hoofd van Porsche’s autosportdivisie, heeft bevestigd dat de Formule 1-plannen van Porsche van de baan zijn. Volgens Laudenbach ligt de focus van Porsche volledig op de huidige autosportprogramma’s. Het merk concentreert zich nu volledig op de Formule E en het Wereldkampioenschap Endurance. Porsche is tevreden met de activiteiten waarin het al actief is en ziet geen behoefte om de Formule 1 aan het portfolio toe te voegen.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!