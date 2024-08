De eerste strijd is al bij Audi losgebarsten. Het team staat nog niet eens op de grid, maar sportkledingmerken Adidas en Puma vechten alvast om een sponsorcontract. Beide Duitse merken hebben goede argumenten om de kleding voor het nieuwste F1-team te mogen leveren, hoewel F1-Insider meldt dat Adidas de sponsordeal met Audi al binnen heeft.

In 2026 treedt Audi pas officieel toe tot de Formule 1, maar de Duitse autofabrikant is al druk bezig met de voorbereidingen. Zo verving het bedrijf recentelijk nog CEO Andreas Seidl en F1-projectmanager Oliver Hoffman door voormalig Ferrari-teambaas Matta Binotto en Jonathan Wheatley, die een overstap vanaf Red Bull maakt.

Adidas of Puma?

Audi is ondertussen ook actief bezig met het binnenhalen van sponsoren, en sloot al een partnerschap met oliebedrijf BP. Het bedrijf wordt de brandstofleverancier van het team. De volgende stap voor Audi is een sponsordeal voor de kleding. Zowel Adidas als Puma wil graag de sponsordeal, maar F1-Insider meldt dat Adidas de race al heeft gewonnen. Het merk zou naar verluidt 30 miljoen euro hebben geboden.

Adidas is op zoek naar een nieuw Duits sportteam, nadat het eerder het sponsorcontract met het nationale Duitse voetbalelftal verloor. Het kledingmerk sloot ook eerder een deal met Mercedes. Puma heeft een nauwe band met nieuwe baas Mattia Binotto, waardoor ook dit merk graag in aanmerking komt voor een samenwerking met Audi.

