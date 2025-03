Het team van Sauber kijkt tevreden terug op de GP van Australië. Mede dankzij de slechte weersomstandigheden in Melbourne kreeg nieuwkomer Nico Hülkenberg de kans om zijn gifgroene C45 direct in de top tien te zetten. De Duitser kwam als zevende over de streep en scoorde daarmee meer punten dan het team in heel 2024 had verzameld. “Een bemoedigende start,” aldus CEO Mattia Binotto, die hoopt op een ommekeer ten opzichte van vorig jaar.

“Een bemoedigende start van het nieuwe seizoen, maar nu richten we ons op het volgende raceweekend,” verklaarde Binotto in een recent persbericht. “Door het wisselvallige weer konden we cruciale gegevens verzamelen over hoe de auto presteert in verschillende omstandigheden. Daarbij presteerde het team vlekkeloos, een positief pluspunt. Dat gezegd hebbende, is het ook duidelijk dat het weer ons heeft geholpen punten te scoren. We weten waar we staan; over het algemeen moet de auto nog worden verbeterd om consequent voor de punten te strijden.”

‘Positief momentum’

Coureur Nico Hülkenberg hoopt dat Sauber het sterke resultaat in Australië als positief momentum kan gebruiken. Het team werkt toe naar de overname door Audi in 2026 en moet dit seizoen benutten om een solide basis te creëren voor een competitief team. Vanaf de GP van Japan wordt de Zwitserse renstal bovendien versterkt door voormalig Red Bull-topman Jonathan Wheatley.

Met het oog op het sprintweekend in Shanghai hoopt Hülkenberg vooral meer te leren over het gedrag van zijn bolide. “Onze aanpak blijft hetzelfde,” reageerde hij. “We moeten het beste halen uit elke sessie van het weekend en zoveel mogelijk informatie verzamelen. Het is een circuit waar ik in het verleden graag heb geracet. Het doel is om er vanaf het begin goed bij te zijn en vooruitgang te blijven boeken.”

Voor rookie Gabriel Bortoleto was het een minder geslaagd weekend. De jonge Braziliaan werd kampioen in zowel de Formule 3 als de Formule 2, maar haalde tijdens zijn debuut in de koningsklasse niet de eindstreep. De regenbuien in Melbourne eisten hun tol; in de slotfase van de Grand Prix crashte hij, gelijktijdig met Red Bull-debutant Liam Lawson. “Het was een belangrijk leermoment,” zei Bortoleto achteraf. “Ik kijk ernaar uit om die lessen toe te passen in een nieuw raceweekend. Het Shanghai International Circuit is absoluut een veeleisende baan, maar ik kijk ernaar uit om er voor het eerst te rijden. Mijn doel is om weer een stap voorwaarts te zetten.”

Nico Hülkenberg scoorde tijdens zijn debuut voor het team van Sauber meer punten dan het team in heel 2024 had verzameld (Sauber)

