Carlos Sainz staat aan de start van zijn avontuur bij Williams, tot grote vreugde van onder meer teambaas James Vowles. Niet iedereen is echter blij met de keuze van de Spanjaard voor de Britse renstal, zoals zijn vader Carlos Sainz senior. De Dakar Rally-winnaar had graag gezien dat zijn zoon, net als de rallycoureur zelf, ook in dienst zou treden van het Duitse Audi.

Carlos Sainz begint dit weekend officieel aan zijn Williams-avontuur. De Spanjaard staat in Melbourne aan de start van zijn eerste race als coureur voor de Britse renstal, een groot contrast met de vorige editie van de Australische Grand Prix. Een jaar geleden won de Madrileen nog de race in Melbourne als coureur voor Ferrari, maar Sainz verwacht dat trucje zeker niet te kunnen herhalen voor Williams.

“Hopelijk kunnen we wat progressie laten zien”, tempert Sainz alvast de verwachtingen, tegenover Blick. “Ik denk dat dat fundamenteel wordt voor ons dit jaar: progressie laten zien als een team en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Onderbuikgevoel

Sainz maakte vorig jaar de keuze om naar Williams te gaan, nadat Ferrari besloot om met Lewis Hamilton in zee te gaan. Na lang wikken en wegen stapte de Madrileen over naar het Britse team, tot grote spijt van zijn vader. “Nadat mijn droom om voor Red Bull of Mercedes te rijden niet doorging, moest ik kiezen tussen Audi, Alpine en Williams. Mijn onderbuikgevoel was om naar Williams te gaan. Zij willen een betere toekomst, en dus was het besluit gemaakt.”

Carlos Sainz senior, de vader van de coureur, is zelf als rallycoureur in dienst van Audi. De Spanjaard won zelfs in een bolide van het Duitse merk in 2024 de Dakar Rally. “Ik hoop dat mijn vader, die geweldige tijden heeft beleefd bij Audi, gauw blij is dat ik voor Williams heb gekozen.”

