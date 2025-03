Carlos Sainz staat inmiddels aan de vooravond van zijn tiende seizoen in de Formule 1, maar dat had zomaar anders kunnen lopen. De Spanjaard blikt terug op een moment in zijn Formula Renault 3.5-dagen, toen Red Bull dreigde om de stekker uit zijn Formule 1-droom te trekken. ‘Toen realiseerde ik me dat ik de Formule 1 wel eens niet zou kunnen halen’, vertelt Sainz.

Voordat Carlos Sainz zijn debuut maakte voor Red Bulls zusterteam Toro Rosso, reed de Spanjaard in de Formula Renault 3.5-raceklasse. Iedere coureur in die raceklasse droomt natuurlijk van een zitje in de Formule 1. Dat was ook het geval voor de jonge Sainz, en het scheelde maar weinig of de Madrileen had die droom uit elkaar zien spatten.

“Ik weet nog dat ik steeds dichter bij een Formule 1-stoeltje kwam, en Red Bull zei toen tegen mij: ‘Volgend jaar is je laatste kans. Je gaat de Formula Renault 3.5 in en je wint, anders is er geen stoeltje voor jou in de Formule 1’”, vertelt Sainz in de Rolling Stone-video Cards on the Table. “Ik was toen achttien of negentien jaar oud, dus je voelt echt de druk. En toen realiseerde ik me dat ik (de Formule 1, red.) wel eens niet zou kunnen halen.”

Gelukkig voor Sainz stak zijn vader, rallycoureur Carlos Sainz senior, de jonge coureur toen een hart onder de riem. “Ik had het geluk dat ik mijn vader had, die al wereldkampioen was. Hij vertelde toen: ‘Dit mis je als je wereldkampioen wil worden’. Vervolgens won ik (het Formula Renault 3.5-kampioenschap, red.) en kwam ik in de Formule 1 terecht.”

Strijd met Verstappen

Sainz maakte in 2015 zijn officiële Formule 1-debuut voor Toro Rosso, als teamgenoot van Max Verstappen. “Er was een rivaliteit met Max. Toro Rosso wilde namelijk een strijd creëren om zo te bepalen wie er naar Red Bull mocht gaan”, vertelde de Madrileen aan Corriere della Sera. Sainz is zelf nooit bij Red Bull terechtgekomen, maar racete wel voor Renault, McLaren en Ferrari. In 2025 maakt hij zijn debuut voor Williams.

