Alexander Albon is maar wat blij met de samenwerking met zijn nieuwste Williams-teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard maakt in Melbourne zijn debuut voor het middenveldteam, na de afgelopen jaren voor topteams Ferrari en McLaren te hebben gereden. Albon, die eerder voor Red Bull reed, begrijpt waar de Spanjaard doorheen gaat.

Alexander Albon heeft in zijn tijd als Williams-coureur al een aantal teamgenoten gehad. De Britse Thai reed zijn eerste jaar bij het middenveldteam nog naast Nicholas Latifi, voordat de Canadees werd vervangen door Logan Sargeant. Ook de Amerikaanse coureur bleek geen succes, waardoor halverwege het 2024-seizoen Franco Colapinto in de Williams mocht instappen.

In 2025 staat Albon op de grid naast Carlos Sainz, nadat de Spanjaard bij Ferrari werd vervangen door Lewis Hamilton. “Ik denk dat hij veel ervaring heeft en heel goed kan overbrengen wat hij voelt in de auto en welke richting hij denkt dat de auto op moet”, prijst Albon zijn Spaanse teamgenoot. “Ik denk dat het me in veel opzichten doet denken aan mijn tijd bij Red Bull en toen ik (bij Williams, red.) kwam.”

Terug naar een middelveldteam

Sainz is namelijk niet de eerste coureur die van een topteam wordt ‘teruggezet’ naar een middenveldteam. Ook Albon onderging dit toen hij in 2022 de Red Bull-familie verliet. “Je begrijpt en voelt wat je auto voorheen deed en waar de auto waarin je nu rijdt tekortschiet”, legt de Brits-Thaise coureur uit.

Toch vindt Albon dat Sainz zich goed en snel aanpast. “Ik denk dat hij relatief gemakkelijk op snelheid is gekomen met de auto.” De coureur is daarom maar wat blij met de Madrileen als zijn teamgenoot. “We spreken dezelfde taal. We hebben dezelfde feedback. Het team doet het goed, we reageren gewoon goed op oplossingen en wat al niet meer. Tot nu toe gaat het goed.”

