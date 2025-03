Na drie dagen testen in Bahrein zijn veel experts het erover eens dat McLaren vooralsnog de beste papieren heeft voor een nieuwe titeljacht. Dat gezegd hebbende, belooft het erg spannend te worden in de voorhoede. Ferrari, Red Bull en Mercedes komen allemaal dicht in de buurt van de regerend wereldkampioen. Bovendien verwacht McLaren-teambaas Andrea Stella dat ook Williams een geduchte tegenstander kan worden.

McLaren-teambaas Andrea Stella tipt Williams als een van de grootste kanshebbers om door te breken in de top van de Formule 1. Carlos Sainz, die dit jaar zijn debuut maakt voor de Britse renstal, tekende op de tweede testdag in Bahrein voor de snelste tijd van de week. Over één ronde zag het team uit Grove er sowieso veelbelovend uit. Volgens Stella blonk het team vooral uit in de middelste sector van het Bahrain International Circuit. Daar waar de baan uit veel korte bochten bestaat, was McLaren zelf ook erg snel.

“Als we het over snelheid in één ronde hebben, vond ik Williams, naast de gebruikelijke top vier, erg competitief”, aldus de McLaren-teambaas tegenover de media in Bahrein. “Dat ligt voor de hand, want ik weet zeker dat iedereen de data heeft kunnen zien. We hebben allemaal dezelfde gegevens in handen. Het is interessant om te zien dat Williams erg sterk was in de tweede sector. Daar moet je voldoende kunnen remmen en accelereren, maar er liggen ook een paar bochten van middelhoge snelheid. Op dat gebied heeft Williams zich zeker verbeterd.”

Spannende kwalificaties

Verder zag Andrea Stella dat ook Alpine lange tijd bovenaan de tijdlijsten stond. Pierre Gasly was met name op de laatste testdag erg sterk tijdens het oefenen van enkele kwalificatieruns. De Italiaanse teambaas verwacht daarom dat de eerste kwalificatierondes dit jaar nog uitdagender zullen worden dan voorheen. “Vorig jaar was het tijdens de kwalificatiesessies al behoorlijk krap”, besloot hij. “In Q1 denk je soms dat je aan een eerste run genoeg hebt, maar vaak genoeg moesten we nog een keer naar buiten, en dan was het nog steeds close.”

Carlos Sainz was gevleid door de uitspraken van Stella, maar wil de absolute snelheid van Williams voorlopig bagatelliseren. “In zijn hoofd wil hij ons misschien bovenaan zien staan, maar ik denk dat het nog te vroeg is voor dit team”, lachte de Spanjaard. “Ik denk niet dat we noodzakelijk de juiste stappen hebben gezet om dit jaar al mee te kunnen vechten met de topteams. De auto is zeker verbeterd en we gaan de goede kant op, maar voor de voorhoede is het echt nog te vroeg.”

