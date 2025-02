Carlos Sainz schat de kans niet groot in dat Williams dit seizoen een ‘verrassende’ podiumplaats kan halen. De Spanjaard ziet dat zijn nieuwe team een gat van ‘drie of vier tienden’ moet overbruggen, voordat het überhaupt mee kan vechten met de topteams. Een moeilijke uitdaging, volgens de Madrileen, helemaal in het tijdperk van het budgetplafond.

Carlos Sainz kreeg inmiddels een jaar geleden alweer te horen dat hij bij Ferrari plaats moest maken voor Lewis Hamilton. De Spanjaard is ondertussen zijn nieuwe avontuur bij Williams begonnen, maar zijn tijd bij het Britse team ziet er nu al niet rooskleurig uit. Williams eindigde 2024 op de negende plek in het constructeurskampioenschap. Sainz legt uit dat zijn nieuwe team daarom nog een groot gat moet overbruggen.

“Het zou een verrassing zijn”, vertelde de Madrileen tijdens het F1 75-lanceringsevenement toen hem gevraagd werd naar mogelijke podiumplaatsen. “Ik denk dat jullie ons al hebben zien en horen praten over dit jaar. We hebben het erover gehad dat het een beetje een overgangsjaar is, een voorbereidingsjaar om ons klaar te stomen voor de mogelijkheden die 2026 misschien zal brengen.”

Uitdaging

Volgens de Spanjaard is het gat van ‘drie of vier tienden’ tussen Williams en de topteams moeilijk te overbruggen in het tijdperk van het budgetplafond. “Dus ik denk dat het een uitdaging wordt om zelfs maar in de top-tien te komen”, is Sainz eerlijk. “Als er dan een podium komt in het seizoen, zullen we dat meer dan verwelkomen, maar ik verwacht niet dat ik de eerste race in ga om te vechten voor podiumplaatsen of zelfs top vijf.”

