Oud-teambaas Eddie Jordan twijfelt of Mercedes er goed aan heeft gedaan om Andrea Kimi Antonelli te contracteren. De 18-jarige Italiaan maakt dit seizoen zijn debuut voor de Duitse renstal. Na het vertrek van Lewis Hamilton heeft teambaas Toto Wolff lang getwijfeld over een vervanger. Jordan denkt dat Mercedes, dat veel geld bespaarde op het salaris van Hamilton, eigenlijk Carlos Sainz had moeten vastleggen.

In de Formula for Success podcast blikken ex-teambaas Eddie Jordan en voormalig Formule 1-coureur David Coulthard vooruit op het nieuwe seizoen. Eén van de grootste blikvangers dit jaar is Andrea Kimi Antonelli, die op jonge leeftijd zijn debuut maakt bij het gerenommeerde Mercedes. Jordan schat dat het team zo’n 50 miljoen euro per jaar bespaart op het salaris van Lewis Hamilton. Hij zou dat geld liever hebben gebruikt om Ferrari-alumnus Carlos Sainz binnen te halen.

Waar Coulthard de jonge Antonelli, mede dankzij diens talloze TPC-tests, als ‘misschien wel de best voorbereide rookie’ beschouwt, is Jordan nog niet overtuigd. “Je zegt dat ze in hem (Antonelli, red.) investeren, maar ze besparen waarschijnlijk 50 miljoen per jaar op het salaris van Lewis Hamilton,” reageerde de Ier. “Dat is een enorme zak geld. Laten we eerst maar eens zien wat hij ervan bakt. Voor mij blijft het een verrassende keuze. Ik geloof nog steeds dat ze voor Carlos Sainz hadden moeten gaan.”

‘Ze vragen veel van hem’

“Als Mercedes het constructeurskampioenschap weer wil winnen, hebben ze iemand anders dan Antonelli nodig,” legde Jordan uit. “Met alle respect, in je eerste jaar kun je dat gewoon niet doen. En als het hem wel lukt, ben ik de eerste die roept: ‘Halleluja, je hebt het geweldig gedaan.’ Maar ik ben nog niet overtuigd. Misschien moet ik mijn woorden straks inslikken en blijkt hij sensationeel te zijn, maar op dit moment is het een groot vraagteken. Mercedes vraagt uiteindelijk ontzettend veel van hem.”

LEES OOK: FIA-functionaris dreigt met juridische stappen na nieuwe Ben Sulayem-controverse

Sainz leek lange tijd de beste optie voor Mercedes. De Spanjaard moest begin vorig jaar plots op zoek naar een nieuwe werkgever, omdat Ferrari hem geen nieuw contract aanbood ten gunste van Lewis Hamilton. De meervoudig racewinnaar was een aantrekkelijke kandidaat, maar Toto Wolff wilde niet het risico lopen dat Mercedes-protegé Antonelli, die net was gedebuteerd in de Formule 2, naar de concurrentie zou vertrekken.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.