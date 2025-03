Vorig seizoen won Carlos Sainz de Grand Prix van Australië nog voor Ferrari. Komende zondag maakt de Spanjaard op het Albert Park Street Circuit zijn debuut voor Williams. Een overwinning zit er waarschijnlijk niet in, en zelfs punten scoren wordt een opgave op zich. Toch geven de positieve signalen na de wintertest hoop, al kijkt Sainz vooral naar het grotere plaatje.

Vorig seizoen duurde het acht races voordat Williams zijn eerste punten behaalde. Carlos Sainz hoopt dat hij bij zijn nieuwe team niet zo lang op zijn eerste punten hoeft te wachten. “Maar in deze sport weet je het nooit. Ik ga in ieder geval mijn best doen om ze zo snel mogelijk te scoren, maar ik weet niet wanneer dat zal zijn”, blijft de Spanjaard in het ongewisse tijdens de persconferentie op het Albert Park Street Circuit.

“Die statistiek is ook niet het belangrijkste”, gaat Sainz verder. “Het belangrijkste voor ons dit jaar is: blijven doorgaan met vooruitgang boeken als team en kijken waar we eindigen.”

Team vol motivatie

Hoewel Williams vorig seizoen als negende eindigde in het constructeurskampioenschap, zijn de vooruitzichten na de wintertest in Bahrein een stuk rooskleuriger. Het team lijkt te kunnen meestrijden om de titel ‘beste van de rest’. Voor Sainz is het een veelbelovende start van zijn nieuwe avontuur, een gevoel dat al begon toen hij in Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit zijn eerste meters in de blauwe bolide maakte. “De auto stelde me niet teleur. Het was een goede test in Abu Dhabi, en we hebben een sterke winter gehad wat betreft ontwikkeling. Betrouwbaarheid, gewicht van de auto, gewoon simpele dingen die Williams misschien in het verleden niet helemaal goed had.”

Belangrijker voor Sainz is dat hij zich al helemaal thuisvoelt bij Williams en dat er aan ambitie geen gebrek is. “Zodra ik begon te werken met de mensen waarmee ik dit jaar zou samenwerken, voelde het alsof ik me bij een team vol motivatie had gevoegd. Met mensen die er alles aan willen doen om dit team weer naar de top te brengen. Ik zie blije gezichten en mensen vol motivatie, en dat is voor mij het belangrijkste, omdat dat zorgt voor succes op de middellange en lange termijn.”

Aanpassen kost tijd

Sainz brandt zijn handen niet aan de vraag welk resultaat hem tevreden zou stellen bij de Grand Prix van Australië. “Ik geef de voorkeur aan wachten op twee of drie races, zodat ik kan analyseren waar de auto staat, waar ik voor ga strijden en als ik eenmaal zie of ik ga strijden voor Q2’s of Q3’s, punten, geen punten, dan stel ik mijn doelen in en ga ik die resultaten nastreven.”

Een persoonlijk succes voor de 30-jarige coureur, die van Ferrari is overgekomen, zou zijn als hij zich snel weet aan te passen bij Williams. “Want een nieuw jaar in een nieuw team kost altijd tijd om je aan te passen aan de auto, aan het team en het proces zo kort mogelijk maken is een van de grootste uitdagingen. Als het me lukt om dat snel te doen, zou ik daar trots op zijn.”

