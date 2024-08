Na Adrian Newey gaat nu ook sportief directeur Jonathan Wheatley het Formule 1-team van Red Bull verlaten. De 57-jarige Brit kiest voor een nieuwe uitdaging bij het toekomstige Audi-project, waar hij de rol van teambaas op zich zal nemen. Wheatley was ruim achttien jaar in dienst bij de Oostenrijkse renstal, maar zit nu in zijn laatste seizoen met het team uit Milton Keynes.

Na meerdere jaren bij het Formule 1-team van Renault kwam Jonathan Wheatley in 2006 bij Red Bull terecht. De Brit begon zijn loopbaan als teammanager, maar schopte het in achttien jaar tijd tot sportief directeur van de rode stieren. Inmiddels is hij een bekend gezicht in de paddock en wordt hij gezien als een van de grondleggers van het succes van Red Bull. Die samenwerking komt dit jaar ten einde – na 2024 maakt hij zich op voor de zogenaamde gardening leave om daarna bij Audi aan de slag te gaan.

Teambaas en CEO Christian Horner heeft laten weten dat Red Bull ‘een lange en succesvolle relatie’ met Jonathan Wheatley heeft gehad. “Zijn bijdrage aan zes wereldtitels bij de constructeurs en zeven wereldtitels bij de coureurs, eerst als teammanager en later als sportief directeur, zal voor altijd een mijlpaal in onze teamgeschiedenis zijn”, aldus Horner.

Adrian Newey

Met het vertrek van Wheatley lijkt er toch sprake te zijn van een leegloop bij Red Bull. Topontwerper Adrian Newey koos er in mei al voor om zijn taken neer te leggen. Of de aerodynamica-goeroe nog bij een ander team aan de slag gaat, valt te betwisten. Aston Martin zou op dit moment de beste papieren hebben om Newey te contracteren, al is een pensioen voor de 65-jarige Brit ook niet ondenkbaar.

