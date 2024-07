Aston Martin zou een nieuwe poging gedaan hebben om meesterontwerper Adrian Newey aan te trekken. De 65-jarige Brit maakte eerder bekend dat hij na dit seizoen afscheid neemt van Red Bull. Sindsdien doet Aston Martin er alles aan om Newey naar Silverstone te lokken. Naar verluidt betreft het nieuwste aanbod van topman Lawrence Stroll een monstercontract ter waarde van 100 miljoen euro.

Het Duitse F1-insider meldt dat het gaat om een samenwerking tot en met 2028. Het exorbitante salaris dat de aerodynamica-goeroe krijgt aangeboden, zou dus over een periode van vier jaar worden uitgesmeerd. Voor Newey – die maar weinig loslaat over zijn toekomstplannen – is Aston Martin een logische optie gebleken. De ontwerper zou niet naar Italië willen verhuizen voor een samenwerking met Ferrari en heeft naar eigen zeggen ‘altijd al met Fernando Alonso willen werken’. De Spaanse routinier staat tot en met 2026 onder contract in Silverstone.

Of Newey daadwerkelijk ingaat op het aanbod van de ploeg van Lawrence Stroll is nog maar de vraag. Uit eerdere interviews is gebleken dat hij ook flirt met een pensioen, al heeft de succesvolle ontwerper een transfer nog niet uitgesloten.

Ondertussen heeft Aston Martin al heel wat wijzigingen doorgevoerd in de staf. Het team versterkte zich met Mercedes-routinier Andy Cowell, die in oktober aan de slag gaat als CEO. Ook Ferrari-topman Enrico Cardile heeft zich bij Aston Martin gevoegd – hij treedt in 2025 aan als chief technical director.

