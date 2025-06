Fernando Alonso heeft in Canada pas zijn tweede puntenfinish van het seizoen geboekt, maar de 43-jarige Spanjaard blijft onverminderd strijdlustig. Terwijl zijn resultaten tegenvallen en critici steeds luider roepen dat het tijd is voor pensioen, heeft Alonso het vertrouwen nog niet verloren. De tweevoudig wereldkampioen – die zichzelf nog steeds tot de top rekent – benadrukt dat een coureur weerbaar moet zijn en dat hij nog altijd geniet van de Formule 1.

Na een dramatische seizoensstart – acht races zonder punten – sloeg Fernando Alonso in Spanje terug met een negende plaats. In de daaropvolgende race in Canada deed hij daar nog een schepje bovenop door als zevende over de streep te komen. Met in totaal acht WK-punten staat hij zestiende in het rijdersklassement. Het is zijn slechtste seizoensstart sinds 2015, toen hij bij McLaren pas in zijn negende Grand Prix punten scoorde. Zijn seizoen staat in schril contrast met de ambities van Aston Martin, dat nog altijd mikt op een plek bij de absolute top.

Alonso blijft echter kalm onder de toenemende druk. “Ik ben tevreden met het resultaat in Canada”, verklaarde hij tegenover DAZN. “Soms had ik pech in mijn carrière. Anderen raken gefrustreerd als ze een paar keer vijfde worden. Maar ik ben wel eens uitgeschakeld in Q1, ik heb ooit dertien motoren opgeblazen in één seizoen. In deze sport moet je mentaal gewoon ijzersterk zijn.” Hoewel de roep om zijn afscheid buiten de paddock toeneemt, hecht Alonso daar weinig waarde aan. “Dat zijn stemmen van buitenaf”, wuifde hij de exit-geruchten weg. “In de paddock weet iedereen wie de vijf beste coureurs zijn”, prees hij zijn eigen status. “Buitenstaanders kijken naar statistieken en denken dat wie het meest wint automatisch de beste is – maar daar is niet iedereen het mee eens.”

De stopwatch bepaalt

Alonso heeft nog een contract tot eind 2026, en met de grote reglementswijziging in het vooruitzicht blijft hij gemotiveerd. Stoppen is voorlopig geen optie. “Ik voel het nog niet”, benadrukte hij. “Ik ben blij als ik op de grid sta. Zelfs als het resultaat tegenvalt, ben ik gemotiveerd om het de volgende keer beter te doen.” Toch erkent hij dat hij het moment van afscheid niet volledig zelf in de hand heeft. “De stopwatch zal uiteindelijk beslissen”, gaf hij toe. “Als ik fysiek minder word, pijn krijg tijdens het rijden, of gewoon niet snel genoeg meer ben – dan weet ik dat het tijd is. Maar voor nu ben ik tevreden met hoe ik presteer.”

LEES OOK: Toto Wolff verdedigt Mercedes-motor na recente betrouwbaarheidsproblemen

De Formule 1-karavaan trekt deze week naar Oostenrijk, waar Alonso zijn opwaartse lijn hoopt voort te zetten. Toch heeft hij meer vertrouwen in het daaropvolgende weekend op Silverstone, waar Aston Martin met een aantal upgrades de aansluiting met de subtop hoopt te vinden. “Silverstone maakt me nieuwsgierig”, besloot de Spaanse vedette. “Het is onze thuisrace, met de fabriek om de hoek, en we brengen daar upgrades mee. In Barcelona en Canada waren we op zaterdag bovendien beter dan in de race – dat moeten we analyseren.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.