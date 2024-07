Ferrari is naar verluidt afgehaakt in de race om Adrian Newey, de ontwerper die Red Bull na dit seizoen verlaat. Een van de redenen is dat de Brit niet permanent zou willen verhuizen naar Italië, waar Ferrari’s hoofdkwartier (Maranello) is gevestigd. Aston Martin lijkt nu de beste papieren te hebben.

Er lag een monstercontract voor hem klaar. In navolging van Lewis Hamilton (hij komt volgend jaar over van Mercedes) had Ferrari zijn zinnen op nog een Britse versterking gezet. In dit geval Adrian Newey, ontwerper van talloze kampioensauto’s bij McLaren, Williams en ook die van Sebastian Vettel en Max Verstappen bij Red Bull. De inmiddels 65-jarige Brit heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit nog eens voor Ferrari te willen werken.

De kans daarop leek zeer groot. Ferrari-teambaas Fred Vasseur sprak meerdere malen met Newey en legde hem een monstercontract voor. De ondertekening zou nog slechts een formaliteit zijn. Maar volgens de website Motorsport Italy is er alsnog een kink in de kabel gekomen. De Brit wil bij nader inzien liever in Engeland blijven wonen, daarnaast is Ferrari niet van plan het toch al aanzienlijke salarisvoorstel te verhogen.

Adviseursrol

De terughoudendheid van Ferrari is begrijpelijk gezien Newey’s wens een adviseursrol op zich te nemen, waardoor hij op afstand zou werken in plaats van op het hoofdkwartier in Maranello. De Italiaanse renstal is daar geen voorstander van. Aston Martin en ook Newey’s oude werkgever McLaren lijken de beste papieren te hebben om de ontwerper te verleiden. Met name Aston Martin-topman Lawrence Stroll is er alles aan gelegen hem te contracteren.

Newey kreeg onlangs, zo wordt beweerd, al een privérondleiding in de splinternieuwe fabriek van de renstal in Silverstone. Stroll houdt niet van half werk in zijn ambitie van Aston Martin een kampioensteam te maken. De Canadese miljardair weekte twee jaar geleden Dan Fowles (nu technisch-directeur bij Aston Martin) al los van Red Bull, afgelopen week versterkte hij het kader met de komst van de topingenieurs Enrico Cardile (Ferrari) en Andy Cowell (Mercedes).

