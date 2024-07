Vrijdag onthulde Red Bull eindelijk de langverwachte RB17, de hypercar van de hand van meesterontwerper Adrian Newey. De 65-jarige aerodynamica-goeroe was samen met teambaas Christian Horner aanwezig op Goodwood Festival of Speed, om de aanwezige toeschouwers te trakteren op een eerste blik op zijn creatie. Beiden zijn trots op de weergaloze bolide.

“Ik liep al jaren rond met het idee om een eigen hypercar te bouwen” aldus Adrian Newey over ‘zijn’ RB17. “Het is een fantastisch project geweest. Dat we de RB17 nu eindelijk kunnen onthullen, is heel erg mooi.” De bolide, die vooralsnog alleen bedoeld is voor gebruik op het circuit, is zelfs op Goodwood een van de extreemste auto’s. “Deze bolide reflecteert alles waar Red Bull voor staat”, legt Newey uit. “Overduidelijke kracht, snelheid en schoonheid.”

Voor de 65-jarige Brit was het belangrijk dat de RB17 – die gebaseerd is op Formule 1-technologie – wel een tweezitter zou blijven. “We hebben bewust voor twee stoelen gekozen”, vertelt hij. “Zo kun je altijd met een vriend of partner genieten van de Formule 1-beleving.”

‘Klassieker in wording’

Christian Horner is ook blij dat Adrian Newey’s project eindelijk het levenslicht ziet – de RB17 is immers al jarenlang in productie. “We zijn blij de auto eindelijk te kunnen onthullen”, laat hij weten. “Het is een van de meest authentieke projecten van Red Bull tot nu toe. Met twintig jaar ervaring in de Formule 1 is het logisch dat we nu onze eigen hypercar uitbrengen. Door de combinatie van technische innovatie, performance en emotionele aantrekkingskracht heeft Adrian Newey met de RB17 echt een historische auto gemaakt. Dit is een klassieker in wording.”

