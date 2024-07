Red Bull trok vrijdag het doek van de RB17, de eerste hypercar van het Oostenrijkse Formule 1-team. De RB17 is het geesteskind van meesterontwerper Adrian Newey en belooft de F1-beleving naar ‘de gewone man’ te brengen. Met een atmosferische V10, een gewicht van nog geen 900 kilo en een gelimiteerde oplage van slechts 50 stuks is de RB17 misschien wel de meest extreme auto ooit.

Na de coronacrisis kozen ze er bij Red Bull voor om de Formule 1-auto van 2021 om te dopen tot RB16B. De bolide was immers een doorontwikkeling van diens voorganger, de RB16. In 2022 volgde – met ingang van de nieuwe ground effect reglementen – de RB18. Zodoende miste er lange tijd een Red Bull RB17 in het modellengamma. Tot nu. De Oostenrijkers trokken vrijdag het doek van hun laatste creatie, een extreem gelimiteerde hypercar gebaseerd op Formule 1-technologie.

De Red Bull RB17 is getekend door Adrian Newey. De meesterontwerper stond aan de wieg van alle succesvolle racewagens van de energieblikjesfabrikant. De bolide, die te extreem is voor de openbare weg en daarom alleen op het circuit mag worden losgelaten, kent een hele waslijst aan duizelingwekkende features.

Formule 1-technologie

Het gevaarte wordt aangedreven door een atmosferische 4.5 liter V10-motor van Cosworth. Het blok schiet pas bij de 15.000 toeren in het rood en moet daardoor klinken als een Formule 1-auto uit de Schumacher-jaren. Aan vermogen ook geen gebrek, de motor stuurt liefst 1000 paardenkrachten naar de achterwielen. Daarbij is de RB17 ook nog eens voorzien van een hybride systeem – een batterij zorgt voor nog eens 200 pk aan extra power. Met een droog gewicht van onder de 900 kilo zal dat beslist geen langzame rondetijden opleveren.

Wie interesse heeft gekregen in Red Bulls laatste wapenfeit moet diepe zakken hebben. Er worden slechts 50 stuks van de RB17 geproduceerd en die moeten een lieve duit kosten. Naar verluidt gaat de bolide in Engeland voor zo’n 5 miljoen pond over de toonbank. Dat is omgerekend bijna 6 miljoen euro!

