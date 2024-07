Reservecoureur Liam Lawson kwam donderdag in actie namens Red Bull. De Nieuw-Zeelander stapte in de RB20 voor een aantal rondjes over het circuit van Silverstone. Teambaas Christian Horner verzekerde de pers dat het om een doorsnee testdag ging in opdracht van Pirelli. Toch zal Red Bull de rondetijden goed in de gaten hebben gehouden – Lawson is een van de kandidaten voor het stoeltje van Sergio Pérez, die deze zomer misschien vroegtijdig het veld moet ruimen.

Waar er eigenlijk niet tussentijds met de huidige bolides mag worden getest, maakt de Formule 1 uitzonderingen voor zogenaamde ‘filmdagen’. Red Bull maakte donderdag gebruik van die regeling en zette Liam Lawson in de RB20 op Silverstone. De Nieuw-Zeelander kreeg voor de gelegenheid een speciale Pirelli-band onder de auto geschroefd. Volgens de strikte regels van de sport mocht hij slechts 200 kilometer (33 rondjes) afleggen.

Red Bull laat weinig los over de resultaten van de tests. Tot nu toe weten we alleen dat Liam Lawson met veel neerslag te maken kreeg; net als tijdens de Grand Prix van afgelopen zondag regende het hard in Silverstone. Of de 22-jarige coureur genoeg heeft laten zien om een contract te garanderen, is nog maar de vraag. Het hangt ook af van Sergio Pérez, die volgens Helmut Marko nog twee allesbeslissende Grands Prix krijgt om zich te bewijzen. Tijdens de zomerstop wordt de balans opgemaakt en kan de Mexicaan zomaar worden geslachtofferd.

Meerdere rijders dienen zich aan in de strijd om Pérez’ felbegeerde stoeltje. Ook Yuki Tsunoda heeft zich middels goede prestaties in het huidige seizoen kandidaat gesteld. Het zou zomaar kunnen dat de Japanner promoveert naar Red Bull en Lawson zich weer bij Visa RB mag voegen. Liam Lawson kijkt echter verder dan wat de Oostenrijkers hem te bieden hebben. Naar verluidt voert zijn management gesprekken met Audi, in aanloop naar het debuut van het Audi-fabrieksteam in 2026.

