Fernando Alonso kijkt met hernieuwde energie uit naar het restant van het seizoen, ondanks de tegenvallende seizoensstart van Aston Martin. Nu meesterontwerper Adrian Newey volop werkt aan het ontwerp voor 2026, is de Spanjaard gemotiveerder dan ooit om bij de seizoensopener sterk voor de dag te komen.

Aston Martin beleeft tot nu toe het zwaarste seizoen in jaren, met slechts 22 punten uit de eerste 10 races. De AMR25 rijdt vooral in het middenveld en de achterhoede. Een schril contrast met 2023, toen Fernando Alonso acht podiumplaatsen behaalde en het team uit Silverstone als vijfde eindigde in het constructeurskampioenschap. Voor de Spanjaard is het zelfs zijn slechtste seizoensstart sinds 2017. Toch lijkt de weg omhoog ingezet: in zijn thuisrace werd hij negende en in Canada eindigde hij knap als zevende.

Meesterontwerper Adrian Newey is aangetrokken en heeft al enige invloed uitgeoefend op de huidige auto, maar zijn focus ligt vooral op het ontwerp voor volgend seizoen. Terugblikkend op de situatie zei Alonso dat de rest van 2025 vooral in het teken zal staan van het smeden van een team dat klaar is om in 2026 volledig te profiteren van Newey’s ontwerp.

“Het is een uitdaging geweest, maar we begrijpen en weten nu wat het probleem in de auto is, maar we mogen niet te veel focus leggen op het oplossen van het probleem”, zei Alonso tegenover de aanwezige media. “Want we moeten denken aan de toekomst en aan 2026, maar zelfs als het misschien te laat is, zullen we proberen om het beter te doen in de tweede helft van het jaar, en veel van onze motivatie voor volgend jaar komt dankzij hem.”

Vertrouwen

Alonso kijkt met hernieuwde energie uit naar volgend seizoen, nu 2025 grotendeels wordt gezien als een overgangsjaar. Toch waarschuwt de 43-jarige veteraan dat het belangrijk is om realistisch te blijven en geen overhaaste conclusies te trekken. “Met alle moeilijkheden die we dit jaar hebben gehad en de problemen waarmee we kampen, geeft het ons genoeg vertrouwen om vooruit te kijken naar 2026, en de verwachtingen zullen hoog zijn, maar we moeten met beide benen op de grond blijven, want we weten hoe ver we nu achter liggen”, zei hij. “Ook al hebben we nu een snelle auto, zijn er een paar gebieden waarin we ons moeten blijven verbeteren, dus we proberen 2025 te gebruiken om deze aan te pakken en ons voor te bereiden op Newey.”

