Het Aston Martin-tijdperk voor Fernando Alonso begon veelbelovend met maar liefst acht podiumplaatsen, maar na twee jaar beleeft de Spanjaard zijn slechtste seizoensstart sinds 2017 en zijn er weinig aanwijzingen dat de AMR25 zich binnen afzienbare tijd kan mengen tussen de topteams. Alonso erkent dat hij de start van het seizoen anders had voorgesteld en voorziet in Miami opnieuw een ‘zwaar weekend‘.

Fernando Alonso staat momenteel op de zeventiende plaats in het rijderskampioenschap. De Spanjaard heeft dit seizoen nog geen enkel punt gescoord – voor het eerst sinds 2017 steekt hij na vijf races op de hatelijke nul. Teamgenoot Lance Stroll is met 10 punten, behaald in Australië en China, beter aan het seizoen begonnen.

Aston Martin bezet daardoor de zevende plek in het constructeurskampioenschap, maar de cijfers verbloemen de onderliggende problemen: de competitiviteit van de AMR25 baart zorgen en het team moet ook naar beneden kijken, want het staat slechts vier punten bovenaan de staart van het klassement. “We zijn niet zo competitief als we willen zijn, we dachten dat we dat zouden zijn, maar ik denk dat er niet slechts één thema is”, vertelt Alonso tegenover de media voorafgaand aan het sprintweekend in Miami. “Er zijn een paar factoren die de auto op dit moment een beetje moeilijk maken, in termen van tempo. We zijn misschien niet zo snel als sommige middenveldteams, die hebben een stap vooruit gezet en zitten dichter bij de top vier, een stap die wij niet hebben gemaakt.”

Zwaar weekend

Alonso geeft aan dat het team zich moet verbeteren om vooruitgang te boeken. “We moeten reageren, we moeten het beter doen en hopelijk zetten we in de komende races een stap vooruit, maar het is moeilijker dan verwacht.”

De 43-jarige coureur is echter sceptisch over de mogelijkheid van een snelle verbetering in Miami. “Ik denk dat Miami nooit echt een goed circuit voor ons is geweest. Zelfs in 2013, toen ik op het podium eindigde, kwamen we pas tot leven in de kwalificatie, want alle vrije trainingen waren niet competitief naar onze maatstaven aan het begin van dat jaar”, zegt hij. “Ook vorig jaar begonnen we het seizoen sterk, vooral in de kwalificaties, maar was Miami lastig. We zullen zien of we daar dit jaar verandering in kunnen brengen, maar het zou zeker een zwaar weekend kunnen worden.”

Hoop aan de horizon

Over de auto van volgend jaar maakt Alonso zich ‘niet al te veel zorgen’. “Ik denk dat dit seizoen gewoon een voortzetting is van een aantal problemen die we de afgelopen twee jaar zijn tegengekomen. We zijn er simpelweg niet in geslaagd om sommige obstakels te overwinnen.”

Bovendien heeft Aston Martin Adrian Newey, de man achter het ontwerp van twaalf auto’s die het constructeurskampioenschap hebben gewonnen, weggekaapt van Red Bull en hem benoemd tot de nieuwe technische partner van het team. “Voor volgend jaar, met de nieuwe reglementen en Adrian aan boord, denk ik dat er niets van de auto van dit jaar wordt meegenomen in het project voor 2026. Het wordt dus een volledige reset, waardoor ik me niet al te veel zorgen maak over volgend jaar. Wat dit seizoen betreft, denk ik dat de oplossing niet eenvoudig is en dat we het probleem niet van de ene op de andere dag kunnen oplossen.”

