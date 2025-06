Fernando Alonso heeft zijn vertrouwen in het eerste Ferrari-seizoen van Lewis Hamilton nog niet opgezegd. De zevenvoudig wereldkampioen maakte dit jaar zijn debuut voor de Scuderia, maar de gehoopte goede resultaten blijven nog uit. Meer dan succes tijdens de sprintraces zit er namelijk nog niet in voor Hamilton. Alonso gelooft echter nog wel dat de Brit het tij kan keren.

Fernando Alonso en Lewis Hamilton konden tijdens hun enige jaar als teamgenoten bij McLaren, 2007, niet samen door een deur, maar de Spanjaard lijkt zijn toon ten opzichte van de Britse coureur allang veranderd te hebben. Hamilton rijdt sinds dit seizoen voor Ferrari, maar heeft nog niet aan de hooggespannen verwachtingen kunnen voldoen. Volgens Alonso worden de prestaties van Hamilton bij Ferrari onterecht zo onder een vergrootglas gelegd, en is de situatie bij de Scuderia niet heel anders dan die bij Mercedes een jaar geleden.

“Vorig jaar was het hetzelfde. De Mercedes was blijkbaar een ingewikkelde auto om mee te rijden”, ziet Alonso gelijkenissen tussen Hamiltons 2024- en 2025-seizoen. “Russell was iets comfortabeler (in de W15, red.), misschien is het dit jaar hetzelfde. Maar zonder het volledige plaatje te kennen, is het moeilijk om een mening te hebben.”

‘Geweldige coureur’

Hamiltons debuut bij Ferrari verliep niet helemaal zonder hoogtepunten. Tijdens de sprintrace in China kwam de Brit zelfs als eerste over de lijn. Alonso ziet zijn oud-teamgenoot zich daarom wel weer herpakken. “Lewis is een geweldige coureur, vooral op banen zoals die in Canada”, vervolgt de Spanjaard. “Hij kan al zijn sterke punten uitbuiten. Op dit moment heeft hij het moeilijk, maar ik denk dat hij de situatie snel kan veranderen.”

