Nog heel even wachten, en dan draait de veelbesproken F1: The Movie eindelijk in de bioscopen. Nadat vorige week de film al in New York in première ging, vond maandagavond ook de Europese première in Londen plaats. Natuurlijk waren ook hoofdrolspeler Brad Pitt en producent van de film Lewis Hamilton daarbij aanwezig. De Amerikaanse coureur onthulde hoeveel invloed Hamilton nu precies had op het ontstaan van de film. ‘We hadden de film letterlijk niet kunnen maken zonder hem’, vertelt Pitt.

Een Europese première voor de langverwachte F1: The Movie kon natuurlijk niet uitblijven, na het festijn in New York een week eerder. De hoofdrolspelers en meerdere prominenten uit de F1-wereld, waaronder topontwerper Adrian Newey en Williams-teambaas James Vowles, kwamen maandagavond speciaal naar Londen voor het grootse evenement op Leicester Square. Ook producent Lewis Hamilton was natuurlijk van de partij, en kon rekenen op lovende woorden van hoofdrolspeler Brad Pitt.

“We hadden de film letterlijk niet kunnen maken zonder hem”, vertelt de acteur tegen Sky Sports F1 in Londen. “Toen Joe (Kosinski, regisseur van de film, red.) het idee had, wisten we dat we een soort oudere staatsman van de sport nodig hadden om ons te helpen. Om ons te introduceren in de wereld van de F1.” Het bleef echter niet alleen bij een introductie van Hamilton. “Hij heeft ook zo’n belangrijke rol gespeeld bij het schrijven van het script”, onthult Pitt verder.

‘Geweldige gast’

Hamiltons deelname aan het F1-filmproject betekende dat Pitt de kans kreeg om lange tijd met de zevenvoudig wereldkampioen samen te werken. Hoe was dat voor de Amerikaanse acteur? “Hij is een geweldige gast”, gaat Pitt verder. “Hij is echt een heer, zo respectvol. Lewis heeft ook echt een voorliefde voor de kunst, dus hij was ook heel nieuwsgierig naar hoe wij de film maakte.” Voor Hamilton smaakt de film in ieder geval naar meer, de coureur onthulde eerder al dat er meerdere filmprojecten van zijn hand in de pijplijn zitten.

