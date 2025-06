Binnenkort draait F1: The Movie in de Nederlandse bioscopen. Het spectaculaire blockbusterproject van producent Jerry Bruckheimer werd gedurende twee jaar opgenomen in het hart van de paddock. De vraag is of de harten van racefans wereldwijd ook sneller gaan kloppen van Brad Pitt als Formule 1-veteraan. Bruckheimer sluit niet uit dat, als de film een succes wordt, hij een vervolg wil maken.

Hollywoodproducent Jerry Bruckheimer heeft de deur op een kier gezet voor een mogelijk vervolg op F1: The Movie, nog voordat de oorspronkelijke film is uitgebracht. Na de GP van Canada vond er al een glamoureuze première plaats op Times Square in New York, maar Nederlandse bioscoopbezoekers moeten nog een paar dagen geduld hebben; in Nederland is de film vanaf 25 juni te zien. In een interview met het Australische The Today Show hintte Bruckheimer wel alvast op een tweede Formule 1-film.

Albert Park Circuit

“Jerry, je had het er natuurlijk over dat Melbourne een Formule 1 Grand Prix heeft”, begon correspondent Jonathan Kearsley. “Zouden we misschien een tweede deel van F1: The Movie kunnen zien dat in Melbourne begint? Het seizoen en de film lanceren op het prachtige Albert Park Circuit?” Bruckheimer reageerde opvallend enthousiast.

“Dat is aan jou,” grapte hij. “Als jij de film promoot en veel mensen hem gaan kijken, dan bedenken we wel hoe we een vervolg kunnen maken. Melbourne is een circuit waar we niet zijn geweest, maar ik zou er dolgraag willen filmen. Ik weet dat het een favoriete baan is van veel coureurs. Dus ja, dat zou een geweldige manier zijn om een vervolg te beginnen.”

