De nieuwe Formule 1-film F1 draait binnenkort in de Nederlandse bioscopen. Hollywoodster Brad Pitt vertolkt Sonny Hayes, een fictieve coureur die na jaren van afwezigheid terugkeert in de koningsklasse van de autosport. Voor de film reed de 61-jarige acteur talloze testmeters in aangepaste Formule 2-bolides. Nu zou hij echter ook hebben geproefd van een échte Formule 1-auto – naar verluidt testte Brad Pitt donderdag met McLaren.

Meerdere bronnen melden dat Brad Pitt deze week te gast was bij een TPC-test van McLaren op het Circuit of The Americas. Woensdag zouden Lando Norris en reservecoureur Alex Dunne al enkele proefrondjes hebben gereden met de MCL60, de bolide uit 2023. De filmster zou donderdag zelf in de cockpit zijn gekropen. McLaren deelde al een geheimzinnige foto op sociale media; een racepak met de initialen BP — Brad Pitt dus. “It’s a Sonny day in Austin“, luidde het bijschrift, verwijzend naar Pitts personage in F1.

In een interview met Today Show Australia sprak Pitt eerder al zijn bewondering uit voor Formule 1-coureurs en de snelheden waarmee zij racen. “Deze auto’s — het is schokkend wat ze kunnen”, vertelde hij. “Ik heb de afgelopen decennia op een motor op een circuit gereden, dus tot op zekere hoogte wist ik wat racelijnen en rempunten zijn. Maar dat is niets vergeleken met wat deze gasten doen. Het feit dat je met bijna 300 km/u over een recht stuk kunt scheuren en dan op 80 meter kunt afremmen voor een bocht van 90 graden, is echt indrukwekkend.” Mogelijk geeft McLaren op een later moment beelden vrij van de test met Brad Pitt.

