Pedro de la Rosa noemt landgenoot Fernando Alonso de misschien wel beste coureur ooit én hij zegt te weten wat ervoor nodig is om Alonso langer bij Aston Martin te houden. “Er is maar één Fernando en die is gewoon heel goed.”

Alonso stond dit seizoen lang op nul punten dit seizoen, maar daar kwam bij zijn thuisrace in Spanje dit seizoen verandering in. De coureur van Aston Martin heeft de smaak dus weer te pakken. De la Rosa roemt Alonso’s instelling:

“Ik heb nog nooit een coureur gezien die in de Formule 1 al zo lang bij een team rijdt zonder kans op GP-zeges en desondanks strijd alsof het wel zo is. Zijn motivatie en instelling zijn dus fenomenaal. Net als zijn kwaliteiten.”

De voormalige teamgenoot van Jos Verstappen is betrokken bij Aston Martin en weet dus waar hij over praat. Misschien is De la Rosa dus niet geheel objectief. Maar hij gelooft in betere tijden. “We moeten zorgen dat we Fernando een goede auto geven. Dan kan hij alles.”

De La Rosa hoopt dat zijn land- en stalgenoot nog járen doorgaat. “Het gaat van ons (Aston Martin, red.) afhangen of hij met pensioen wil of niet”, vertelt hij in aanloop naar de Spaanse GP. “De auto moet goed zijn in 2026. We moeten hem alle reden geven om niet te stoppen. Omdat er één Fernando is. En die is gewoon heel goed.”

