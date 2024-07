Adrian Newey voelt geen druk om gauw een keuze te maken voor een potentiële verdere toekomst in de Formule 1. De topontwerper is sinds het nieuws van zijn vertrek bij Red Bull Racing erg in trek bij verschillende teams. De Brit focust zich echter voor nu vooral op het RB17-project.

Red Bull kondigde in mei aan dat topontwerper Adrian Newey in 2025 het team verlaat. Zijn project rondom Red Bulls hypercar, de RB17, is het laatste project bij de Oostenrijkse renstal. De hypercar werd afgelopen vrijdag op het Goodwood Festival of Speed onthuld. Het is een passend einde voor Newey bij Red Bull, al was het project volgens de Britse ingenieur nooit zo bedoeld.

“Toen we begin 2021 met de auto begonnen, heb ik er nooit bij stilgestaan dat ik niet meer bij het team zou zijn in 2025”, vertelt Newey, tegenover Formula1.com. “Maar dat gezegd hebbende, zal ik betrokken blijven bij de ontwikkeling van de RB17 via de productie. Ik heb er echt veel tijd in gestoken, zowel ’s avonds als in het weekend, om het proberen in te passen in mijn F1-taken. Ik wil het zeker tot een goed einde brengen.”

Geen overhaaste beslissingen

Wat Newey na het RB17-project gaat doen, is nog onbekend. Er zijn genoeg andere teams die de topontwerper graag contracteren, maar de Brit onthult zelf nog niks. “Ik moet toegeven dat ik de pers niet vaak lees, maar natuurlijk hoor ik dingen. Het is natuurlijk erg vleiend”, zegt de 65-jarige over de aanhoudende geruchten en complimenten.

Newey voelt zich echter niet onder druk gezet om gauw een keuze te maken of hij nog een keer in de Formule 1 terugkeert. “Uiteindelijk is dat niet waarom ik dit werk doe. Vanaf mijn tiende of elfde wilde ik altijd al een ontwerper in de autosport worden en dat is me gelukt. Al het andere is eigenlijk een bonus. Mijn passie is altijd geweest om prestaties toe te voegen aan auto’s, aan raceauto’s, dus de rest hoort er natuurlijk bij. Maar het is niet waarom ik ’s ochtends uit bed spring en motiveert”, sluit Newey af.

