Christian Horner en Red Bull onthulden vrijdag de RB17. De baanbrekende hypercar is het werk van meesterontwerper Adrian Newey en moet 50 gelukkige eigenaars de ultieme Formule 1-beleving bezorgen. Met een 1000 pk sterke V10-motor die maximaal 15.000 toeren maakt, vertegenwoordigt de RB17 ‘alles waar Formule 1 niet meer voor staat’.

De bezoekers van Goodwood Festival of Speed konden vrijdag een eerste blik werpen op het laatste wapenfeit van Red Bull. Christian Horner en Adrian Newey trokken op dit Engelse autosport-festijn het doek van de RB17. Volgens Horner is de exclusieve hypercar voorzien van al het goeds dat de Formule 1 tegenwoordig moet missen. “Dit is alles waar de sport niet meer voor staat”, zei hij tegen Autocar.

“Er zijn geen reglementen van de FIA en geen budgetplafonds”, vertelde Horner trots. “Adrian Newey is helemaal losgegaan en dit is het resultaat. Je kan de invloeden van de verschillende Formule 1-generaties echt goed terugzien.” Volgens Horner heeft de RB17 zoveel performance ‘dat zelfs Max Verstappen er moeite mee zou hebben’.

Misschien is het dan maar goed dat de bolide voorlopig alleen op het circuit gebruikt mag worden – de RB17 is niet straatlegaal. “Dat hebben we bewust gedaan”, aldus Horner. “Red Bull is geen autofabrikant. Maar als iemand de auto straatlegaal wil maken, zijn daar ongetwijfeld mogelijkheden voor.” Klanten zouden bijvoorbeeld naar het Britse Lanzante kunnen stappen. Het bedrijf staat bekend om het verbouwen van circuitauto’s van onder andere McLaren en Aston Martin.

Horner staat ervoor open om met de RB17 deel te nemen in bepaalde raceklassen, al weet hij nog niet waar de hypercar terecht zou moeten komen. De 24 Uur van Le Mans is volgens de teambaas wel een optie. “De Valkyrie (hypercar van Aston Martin, red.) doet volgend jaar mee aan Le Mans”, aldus Horner. “Als dat lukt, zou het ook fantastisch zijn om de RB17 daar te introduceren.”

