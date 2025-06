Aston Martin heeft Giles Wood, een voormalig Red Bull-ingenieur en oud-collega van Adrian Newey, overgehaald om terug te keren naar de Formule 1. Naar verluidt is de Brit aangetrokken om de simulatortechniek op de thuisbasis in Silverstone te optimaliseren. Wood vervulde zeven jaar lang een vergelijkbare functie bij Red Bull, onder toeziend oog van Newey. In de hoogtijdagen van Sebastian Vettel speelde hij een sleutelrol.

Wood nam in 2017 afscheid van de Formule 1, na een laatste periode bij Red Bull Advanced Technologies. In Californië ging hij aan de slag bij techgigant Apple, waar hij werkte aan technologieën voor autonoom rijden. Aston Martin heeft de Britse ingenieur nu echter weten te overtuigen om terug te keren naar de koningsklasse. Bij het team uit Silverstone wordt hij herenigd met ontwerper Adrian Newey. De gevierde ingenieur en aerodynamica-goeroe maakte dit jaar zijn entree bij Aston Martin. Daarnaast heeft het team Gioacchino Vino aangesteld als hoofd aerodynamica. De Italiaan kwam over van Mercedes en heeft eveneens een verleden bij Red Bull.

Correlatieprobleem

Tijdens zijn eerste optreden met Aston Martin in Monaco gaf Newey al toe dat het team worstelt met de correlatie tussen de simulator en de prestaties op het circuit. Volgens de 66-jarige Brit is daar nog veel winst te behalen. “Ik denk dat ik wel kan toegeven dat sommige van onze tools wat zwak zijn, met name de simulator”, verklaarde Newey tegenover de media. “Er moet nog veel aan gewerkt worden, want er is momenteel helemaal geen correlatie, terwijl de simulator juist een fundamenteel onderzoeksinstrument is. Als die ontbreekt, is dat echt een beperking.”

“In de tussentijd zullen we daar gewoon omheen moeten werken”, vervolgde hij. “Later moeten er plannen komen om die problemen op te lossen. Dan hebben we het waarschijnlijk over een project van twee jaar.” Met het aantrekken van Wood heeft Aston Martin duidelijk gehandeld naar de wensen van Newey. Mogelijk wordt Wood de komende tijd verantwoordelijk voor het verbeteren van de simulatoren in Silverstone.

