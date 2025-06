Adrian Newey maakte dit jaar de overstap naar Aston Martin. Na een lange periode bij Red Bull koos de gevierde ontwerper voor een nieuwe uitdaging bij het team van Lawrence Stroll. In aanloop naar deze inmiddels beroemde transfer was het lang onzeker of de 66-jarige aerodynamica-goeroe überhaupt zou terugkeren naar de Formule 1. Voorafgaand aan de Canadese GP doet Newey een boekje open over hoe hij uiteindelijk bij Aston Martin terechtkwam.

In een interview met Sky Sports bevestigde Newey dat hij na zijn vertrek bij Red Bull geen concrete plannen had. Hij overwoog zelfs om de autosport voorgoed de rug toe te keren. “Ik heb om meerdere redenen ontslag genomen bij Red Bull“, vertelde hij openhartig. “Op dat moment had ik echt geen idee wat ik daarna zou gaan doen. Dus toen heb ik even achterovergeleund om er rustig over na te denken. Ik heb veel met Mandy, mijn vrouw, gespard over wat ik zou moeten doen.”

Leven buiten de Formule 1

Hoe zagen die eerste dagen zonder Formule 1 eruit? “Dat varieerde”, aldus Newey. “Ik heb veel kunnen ontspannen en ben op zonvakanties geweest – veel margarita’s drinken en dat soort dingen”, grapte hij. “Totdat ik toch weer aan het werk wilde – de vraag was alleen hoe ik dat wilde invullen.” Newey keek daarbij verder dan alleen de Formule 1. Ook een rol in de America’s Cup, een van ’s werelds meest prestigieuze zeilwedstrijden, behoorde tot de opties.

“De America’s Cup is erg interessant en vormt bovendien een soort parallel universum van de Formule 1”, verklaarde Newey enthousiast. “De technologieën lijken sterk op elkaar. Het enige wat ik niet leuk vind aan de America’s Cup is dat je je niet snel kunt revancheren; je hebt eens in de vier jaar een wedstrijd. En tussen het moment dat de boot te water gaat en het moment dat je daadwerkelijk racet, zitten hooguit twee maanden. Dus als je ontwerp niet perfect is, heb je nauwelijks tijd om het probleem te analyseren en op te lossen.”

Max Verstappen mocht in 2023 al proeven van de America’s Cup met het team van Alinghi Red Bull Racing (Samo Vidic/Alinghi Red Bull Racing)

“Terwijl je in de Formule 1, zelfs als je het seizoen slecht begint, altijd het tij nog kunt keren”, benadrukte Newey. “Mits de fundamentele architectuur van de auto goed is en je beschikt over de juiste motoren en coureurs”, voegde hij eraan toe. In zijn tijd bij Red Bull kreeg Newey ook de kans om straatauto’s te ontwerpen. Geen doorsnee boodschappenwagentjes uiteraard, maar hypercars als de Aston Martin Valkyrie en de Red Bull RB17 – bolides die zich het meest thuis voelen op het circuit.

‘Had competitie nodig’

“Straatauto’s hebben me altijd gefascineerd”, bevestigde Newey. “Maar wat ik zo geweldig vind aan mijn carrière is die combinatie van mens en machine, van sportieve inspanning – het feit dat je tegenwoordig bijna wekelijks op het wereldtoneel staat.” Juist daarom tekende hij een nieuw contract bij Aston Martin; vanwege het sportieve aspect.

“Als ik de Formule 1 vergelijk met het werk dat studievrienden van mij doen in de luchtvaart bij bedrijven als British Aerospace of Rolls-Royce, dan werken zij aan projecten die pas na tien of vijftien jaar echt van de grond komen”, lichtte Newey toe. “Je krijgt amper feedback. Ik vond dat het weer tijd was voor mens en machine, voor competitie”, besloot hij.

