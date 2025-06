2026 belooft een belangrijk jaar te worden voor de Formule 1. Nieuwe reglementen schrijven voor dat de auto’s lichter, wendbaarder én compacter worden. Ook onderhuids verandert er veel; het vermogen wordt straks gelijk verdeeld over een elektromotor en een verbrandingsmotor. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe aandrijflijn klopte Red Bull aan bij Ford. De Amerikaanse motorgigant hint op een langdurige samenwerking met de Oostenrijkers, maar stelt daarvoor wel strenge eisen.

Voor het seizoen van 2026 ontwikkelt Red Bull voor het eerst een eigen krachtbron. Eerder werd Red Bull Powertrains opgericht, het bedrijf dat momenteel nog motoren levert in samenwerking met Honda. De Japanners stappen volgend jaar echter over naar Aston Martin. Red Bull gaat op zijn beurt een samenwerking aan met Ford, dat zich vooral zal richten op de elektrische componenten. In een interview met Autosport benadrukt Mark Rushbrook, de topman van Ford Motorsports, het belang van elektrificatie.

“Bij Ford geloven we dat elektrificatie altijd een rol moet spelen”, legde hij uit. “Dat is ook wat ons aantrok voor 2026.” Met deze nieuwe motorformule trok de Formule 1 meerdere autogiganten aan. Ook Audi en General Motors toonden interesse in het technologische testplatform dat de sport biedt. “Het draait om de balans tussen de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving”, lichtte Rushbrook toe. “Moet die balans exact gelijk zijn? Niet per se. Zolang wij maar mogelijkheden zien om te leren en die technologie toe te passen in onze straatauto’s.”

‘Vechten op de baan, samenwerken ernaast’

De langetermijnplannen van Ford hangen dus sterk af van de richting die de Formule 1 inslaat. Eerder dit jaar suggereerde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem een terugkeer naar atmosferische V10-motoren. Hoewel dat financieel op meerdere vlakken aantrekkelijk kan zijn, bieden zulke motoren voor leveranciers als Ford weinig meerwaarde. Rushbrook wil dan ook afwachten hoe de toekomst zich ontwikkelt. “Hoe gezond de sport is, welke fabrikanten deelnemen, hoe de reglementen eruitzien en de mogelijkheid om van elkaar te leren – dat zijn allemaal belangrijke factoren voor ons”, verklaarde hij. Toch hintte hij op een langdurige samenwerking tussen Ford en Red Bull: “Dat is zeker onze intentie.”

LEES OOK: ‘Piastri of Verstappen wordt kampioen, niet Norris’ | Formule 1 Paddockpraat

“Wij willen met alle betrokken partijen bekijken wat het beste is voor de toekomst van deze sport”, voegde hij eraan toe. “Gaat dat precies opleveren wat iedere fabrikant wil? Nee, maar dat hoort bij het proces. We moeten een oplossing vinden die de sport gezond houdt. Als de uitkomst alleen in ons voordeel zou zijn en andere fabrikanten zouden afhaken, dan blijft er geen gezonde competitie over. Dat geldt voor elk kampioenschap waarin we actief zijn; op de baan strijden we tegen elkaar, maar naast de baan moeten we samenwerken.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.